6 ноября
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Жизнь

Как не потерять здоровье и деньги на день иконы Скорбящей Божьей Матери. Приметы и традиции

День иконы Скорбящей Божьей Матери отмечают на Руси 6 ноября. Православная церковь почитает икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — ее образ есть в каждом храме. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Традиции Скорбящей Божьей Матери

Рано утром люди шли в церковь и молились перед иконой Божьей Матери «Всех скорбящих Радость». По поверью, услышав молитву, Богородица излечит от недугов и поможет в сложных жизненных ситуациях.

Девушки садились за пряжу. А чтобы было нескучно за делом, рассказывали друг другу страшные истории.

Страшнее становилось и от того, что рассказывали их при свете горящей лучины, которая стояла в специальном укреплении — светец. К слову, «Светец» — второе название этого праздника.

Икона Божией Матери &quot;Всех скорбящих Радость&quot;
Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
СС0, via Wikimedia Commons

Что нельзя делать 6 ноября?

  • Запрещено плохо говорить и даже думать о другом человеке — можно накликать беду на себя и своих близких.
  • Незамужним девушкам не рекомендуется оставаться в этот день одним — иначе жениха не найдут.
  • Не стоит принимать подарков от чужих людей — они могут навести порчу.
  • Нельзя давать другим свой платок, шарф, одеяло, плед, покрывало — можно лишиться удачи и благополучия.
Свечи. Молитва.
Свечи. Молитва.
СС0

Приметы Скорбящей Божьей Матери

  • Если у собаки мягкий и пушистый мех, значит зима будет морозной.
  • Разбить тарелку — к смерти.
  • У окна воркуют голуби — погода будет теплой.
  • Вороны собираются в стаи — к снегопаду.
  • Сон, приснившийся в эту ночь будет вещим.
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