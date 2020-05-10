Как не привести домой злых духов: народные приметы 10 мая

Кто такой Симеон?
Симеон Иерусалимский был племянником Иосифа Обручника. Симеон искренне уверовал в Господа, когда стал свидетелем чудес Иисуса. Он присоединился к его ученикам и стал одним из семидесяти апостолов.
Симеон помогал заблудшим обрести истинную дорогу, проповедовал учение Иисуса, а также разоблачал язычников и их идолов. После смерти епископа в Иерусалиме его место занял Симеон. Спустя 40 лет службы на него поступил донос о том, что епископ является потомком царя Давида. Римский правитель приказал арестовать его, подвергнуть пыткам и казнить.
Народные традиции 10 мая
Главной традицией этого дня считались пахотные работы.
У русских крестьян с пахотой было связано множество пословиц и поговорок. Например: «Не ленись с плужком — будешь с пирожком»; «Святой Боже пахать не поможет»; «И поедим, и спляшем — только пашню вспашем»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать».
10 мая различная нечисть выбирается на свет. К жилью людей и к хлеву. Из-за этого крестьяне возвращались с полей «пятами назад», чтобы не привести с собой злых духов.
В этот день знахари очищали людей от зла. Считалось, что 10 мая — чрезвычайно конфликтный день. Чтобы не поругаться, нужно было завязать два узла на красной нити. После носить ее весь день в правом кармане.
Народные приметы 10 мая
- Ясный восход солнца на Семена — лето будет ветреным.
- Если утром и вечером небо чистое, а днем видны кучевые облака — вероятны морозы в ближайшее время.
- Быстро бегущие по небосводу облака означают скорую и продолжительную непогоду.
- Если весь день льет дождь — в этом году уродится рожь.
- Вечером по низине стелется туман, значит, в ближайшие дни будет тепло и ясно.
- Если раньше этого дня прогремел первый гром, и распелись жаворонки — настало время полевых работ. Об этом же свидетельствуют распустившиеся листья в лесу и голоса лягушек на болотах.
- Если к Семенову дню на березе листья полностью развернулись, значит пришла пора сажать картошку.
- Слышен крик совы — вскоре погода изменится к худшему.