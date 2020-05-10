Как не привести домой злых духов: народные приметы 10 мая

10 мая отмечается народный праздник Семен Ранопашец. По-другому его называют Семен-день, Праздник Ярилы и День Семена-ранопашца. В это время на Руси начинались пахотные работы, поэтому день прозвали «Ранопашцем». Рассказываем, как не привести за собой злых духов и что нужно сделать, чтобы не поругаться в этот день.

Кто такой Симеон?

Симеон Иерусалимский был племянником Иосифа Обручника. Симеон искренне уверовал в Господа, когда стал свидетелем чудес Иисуса. Он присоединился к его ученикам и стал одним из семидесяти апостолов.

Симеон помогал заблудшим обрести истинную дорогу, проповедовал учение Иисуса, а также разоблачал язычников и их идолов. После смерти епископа в Иерусалиме его место занял Симеон. Спустя 40 лет службы на него поступил донос о том, что епископ является потомком царя Давида. Римский правитель приказал арестовать его, подвергнуть пыткам и казнить.

Народные традиции 10 мая

Главной традицией этого дня считались пахотные работы.

У русских крестьян с пахотой было связано множество пословиц и поговорок. Например: «Не ленись с плужком — будешь с пирожком»; «Святой Боже пахать не поможет»; «И поедим, и спляшем — только пашню вспашем»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать».

Поле. Дорога. Анна Зайкова

10 мая различная нечисть выбирается на свет. К жилью людей и к хлеву. Из-за этого крестьяне возвращались с полей «пятами назад», чтобы не привести с собой злых духов.

В этот день знахари очищали людей от зла. Считалось, что 10 мая — чрезвычайно конфликтный день. Чтобы не поругаться, нужно было завязать два узла на красной нити. После носить ее весь день в правом кармане.

Народные приметы 10 мая