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10 мая 14°C

Как не привести домой злых духов: народные приметы 10 мая

10 мая отмечается народный праздник Семен Ранопашец. По-другому его называют Семен-день, Праздник Ярилы и День Семена-ранопашца. В это время на Руси начинались пахотные работы, поэтому день прозвали «Ранопашцем». Рассказываем, как не привести за собой злых духов и что нужно сделать, чтобы не поругаться в этот день.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Кто такой Симеон?

Симеон Иерусалимский был племянником Иосифа Обручника. Симеон искренне уверовал в Господа, когда стал свидетелем чудес Иисуса. Он присоединился к его ученикам и стал одним из семидесяти апостолов.

Симеон помогал заблудшим обрести истинную дорогу, проповедовал учение Иисуса, а также разоблачал язычников и их идолов. После смерти епископа в Иерусалиме его место занял Симеон. Спустя 40 лет службы на него поступил донос о том, что епископ является потомком царя Давида. Римский правитель приказал арестовать его, подвергнуть пыткам и казнить.

Народные традиции 10 мая

Главной традицией этого дня считались пахотные работы.

У русских крестьян с пахотой было связано множество пословиц и поговорок. Например: «Не ленись с плужком — будешь с пирожком»; «Святой Боже пахать не поможет»; «И поедим, и спляшем — только пашню вспашем»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать».

Поле. Дорога.
Поле. Дорога.
Анна Зайкова

10 мая различная нечисть выбирается на свет. К жилью людей и к хлеву. Из-за этого крестьяне возвращались с полей «пятами назад», чтобы не привести с собой злых духов.

В этот день знахари очищали людей от зла. Считалось, что 10 мая — чрезвычайно конфликтный день. Чтобы не поругаться, нужно было завязать два узла на красной нити. После носить ее весь день в правом кармане.

Народные приметы 10 мая

  • Ясный восход солнца на Семена — лето будет ветреным.
  • Если утром и вечером небо чистое, а днем видны кучевые облака — вероятны морозы в ближайшее время.
  • Быстро бегущие по небосводу облака означают скорую и продолжительную непогоду.
  • Если весь день льет дождь — в этом году уродится рожь.
  • Вечером по низине стелется туман, значит, в ближайшие дни будет тепло и ясно.
  • Если раньше этого дня прогремел первый гром, и распелись жаворонки — настало время полевых работ. Об этом же свидетельствуют распустившиеся листья в лесу и голоса лягушек на болотах.
  • Если к Семенову дню на березе листья полностью развернулись, значит пришла пора сажать картошку.
  • Слышен крик совы — вскоре погода изменится к худшему.
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