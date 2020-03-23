Как не упустить удачу и спастись от наводнения: народные приметы 23 марта

23 марта в народном календаре получило название «Василиса — вешней воды указательница». По-другому его называют «День Василисы», «День мучеников Коринфа» и «Василиса Коринфская». Рассказываем, как спастись от подтопления и что не следует делать в этот день.

История Дня Василисы

Во время гонений на христиан в 3 веке в Коринф (Греция) прибыл военачальник Иасон. Он должен быть истребить христиан. Ему рассказали, что в пустыне недалеко от дома живет один из них — Кодрат. Множество людей приходили к нему, чтобы послушать наставления. Девятилетняя Василиса тоже была среди них.

Их арестовали и отправили на суд к Иасону. Несчастные были подвергнуты истязаниям. Кондар поддерживал всех мучеников, не давал пасть духом. Военачальник приказал бросить их на съедение зверям, но животные даже не приблизились к ним. Так как это не помогло, христиан приговорили к обезглавливанию.

Молитва. Свечи. Церковь СС0

Что можно и нельзя делать 23 марта

Главное, что нужно было сделать в этот день — вырыть канавки для отвода воды от двора.

Святой Василисе молились, чтобы вода не подтопляла дома и другие постройки на участке. Если же она все-таки оказывалась внутри, считалось, что это за совершенные грехи в прошедшем году.

В День Василисы нельзя оставлять ложку в чашке, так как за нее можно зацепиться и пролить содержимое. По поверью, вместе с напитком из дома утечет удача, которая вернется нескоро.

Также не следует стелить на постель чистое белье. Это притянет страшные сновидения.

Запрещено в этот день и плохо отзываться об усопших. Согласно примете, они могут прийти к обидчику и наказать его.

Народные приметы 23 марта

На Василису день мглист — лен будет волокнист.

Холодный ветер в спину — не выжить зиму.

Скворцы вернулись — снег скоро сойдет.

Вешние воды в реку потекли — к хорошему улову плотвы.

Жаворонок в небе кружит, значит, скоро появится первая трава.

Если уже прилетели журавли, значит, весной будет тепло.

Если прилетели ласточки, то через две недели начнется разлив рек.