Как не упустить удачу и спастись от наводнения: народные приметы 23 марта

История Дня Василисы
Во время гонений на христиан в 3 веке в Коринф (Греция) прибыл военачальник Иасон. Он должен быть истребить христиан. Ему рассказали, что в пустыне недалеко от дома живет один из них — Кодрат. Множество людей приходили к нему, чтобы послушать наставления. Девятилетняя Василиса тоже была среди них.
Их арестовали и отправили на суд к Иасону. Несчастные были подвергнуты истязаниям. Кондар поддерживал всех мучеников, не давал пасть духом. Военачальник приказал бросить их на съедение зверям, но животные даже не приблизились к ним. Так как это не помогло, христиан приговорили к обезглавливанию.
Что можно и нельзя делать 23 марта
Главное, что нужно было сделать в этот день — вырыть канавки для отвода воды от двора.
Святой Василисе молились, чтобы вода не подтопляла дома и другие постройки на участке. Если же она все-таки оказывалась внутри, считалось, что это за совершенные грехи в прошедшем году.
В День Василисы нельзя оставлять ложку в чашке, так как за нее можно зацепиться и пролить содержимое. По поверью, вместе с напитком из дома утечет удача, которая вернется нескоро.
Также не следует стелить на постель чистое белье. Это притянет страшные сновидения.
Запрещено в этот день и плохо отзываться об усопших. Согласно примете, они могут прийти к обидчику и наказать его.
Народные приметы 23 марта
На Василису день мглист — лен будет волокнист.
Холодный ветер в спину — не выжить зиму.
Скворцы вернулись — снег скоро сойдет.
Вешние воды в реку потекли — к хорошему улову плотвы.
Жаворонок в небе кружит, значит, скоро появится первая трава.
Если уже прилетели журавли, значит, весной будет тепло.
Если прилетели ласточки, то через две недели начнется разлив рек.