«Как непосредственно и мило»: Зеленский убежал в фонтан

Главы государства выступил на Театральной площади около Драматического театра, а потом решил срезать дорогу до автомобиля и ринулся сквозь фонтан. За Зеленским последовали несколько его охранников. После чего президент сел в автомобиль и уехал.
«Как непосредственно и мило. Президент для хохм и увеселений», — поиронизировал Пушков в Twitter.
Пробежал через фонтан. Как непосредственно и мило. Вся Украина обсуждает. Когда глава государства ничего сделать не способен - даже прекратить обстрелы Донбасса, ему остаётся развлекать своих граждан, плясать на сцене и бегать через фонтаны. Президент для хохм и увеселений.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 июня 2019 г.