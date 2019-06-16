Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 июня 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

«Как непосредственно и мило»: Зеленский убежал в фонтан

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с охранниками в Мариуполе стремительно пробежал через работающий фонтан. Видео появилось на канале Общественное ТВ Донбасса на YouTube. Сенатор Алексей Пушков уже иронично отреагировал на него в Twitter.

Владимир Зеленский мчится сквозь фонтан.
Владимир Зеленский мчится сквозь фонтан.
Скриншот видео Общественное ТВ Донбасса

Главы государства выступил на Театральной площади около Драматического театра, а потом решил срезать дорогу до автомобиля и ринулся сквозь фонтан. За Зеленским последовали несколько его охранников. После чего президент сел в автомобиль и уехал.

«Как непосредственно и мило. Президент для хохм и увеселений», — поиронизировал Пушков в Twitter.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость