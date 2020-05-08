Как ни в чем себе не отказать и получить за это деньги: народные приметы 8 мая

8 мая отмечается народно-христианский праздник Марк Ключник. По-другому этот день называют Марков день, Птичье голодание и Бабий праздник. Рассказываем, почему не следует вмешиваться в чужие дела и зачем нужно тратить много денег в этот день.

Кто такой святой Марк?

Марк Александрийский родился в Иерусалиме. С ранних лет он рос в христианской вере. Его учителем был апостол Петр. Позже Марк построил первую в Египте церковь и стал епископом Александрии.

Марк обращал всех желающих на путь истинной веры, а также поддерживал дух веры в христианах. Но язычники за это решили его извести. Одним ранним утром они ворвались в храм и бросили Марка в темницу. На следующий день его повели на суд, но по дороге святой скончался.

Народные традиции на Марка Ключника

В этот день у святого Марка просили, чтобы не было засухи. Также ему молились при различных недугах, о любви и о мире в семье.

Еще одно название праздника — Птичий. Ближе к этому дню птицы начинают возвращаться домой из теплых краев. Перелет выматывал их, и они возвращались уставшими и голодными. Поэтому наши предки по полям и дворам рассыпали конопляные семена. Считалось, если на поля летят птахи, то урожай будет хорошим.

8 мая было удачным днем для путешествий и командировок. Также хорошо было начинать новые дела.

Природа. Облака. Поля. Sheila Sund , CC BY 2.0,part from original

Считалось, чтобы деньги потекли рекой, сегодня нужно было ни в чем себе не отказывать. Если понравится какая-либо вещь, то ее непременно следует купить. В народе говорили: «Чем больше потратите, тем больше получите».

На Марка Ключника влюбленным не рекомендуется строить планы на будущее. А также сегодня не стоит вмешиваться в чужие дела. Из-за этого своя судьба может пойти наперекосяк.

Народные приметы 8 мая