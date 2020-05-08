Как ни в чем себе не отказать и получить за это деньги: народные приметы 8 мая

Кто такой святой Марк?
Марк Александрийский родился в Иерусалиме. С ранних лет он рос в христианской вере. Его учителем был апостол Петр. Позже Марк построил первую в Египте церковь и стал епископом Александрии.
Марк обращал всех желающих на путь истинной веры, а также поддерживал дух веры в христианах. Но язычники за это решили его извести. Одним ранним утром они ворвались в храм и бросили Марка в темницу. На следующий день его повели на суд, но по дороге святой скончался.
Народные традиции на Марка Ключника
В этот день у святого Марка просили, чтобы не было засухи. Также ему молились при различных недугах, о любви и о мире в семье.
Еще одно название праздника — Птичий. Ближе к этому дню птицы начинают возвращаться домой из теплых краев. Перелет выматывал их, и они возвращались уставшими и голодными. Поэтому наши предки по полям и дворам рассыпали конопляные семена. Считалось, если на поля летят птахи, то урожай будет хорошим.
8 мая было удачным днем для путешествий и командировок. Также хорошо было начинать новые дела.
Считалось, чтобы деньги потекли рекой, сегодня нужно было ни в чем себе не отказывать. Если понравится какая-либо вещь, то ее непременно следует купить. В народе говорили: «Чем больше потратите, тем больше получите».
На Марка Ключника влюбленным не рекомендуется строить планы на будущее. А также сегодня не стоит вмешиваться в чужие дела. Из-за этого своя судьба может пойти наперекосяк.
Народные приметы 8 мая
- Ясный день на Марка обещает хороший урожай яровых.
- Весь день ясно и тепло — летом будет жарко.
- Целый день идут кратковременные холодные дожди — будет мало меда.
- Если вечер теплый, а небо звездное — уродится хлеб.
- Если стайка только что вернувшихся из теплых стран птиц села на поле с коноплей — урожай будет хорошим.
- Если слышно кукушку, значит, холода ушли до осени.
- Сей лён на Станислава — вырастет как лава.