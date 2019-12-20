Как Новый год перенесли на 1 января, а из календаря пропали несколько тысячелетий

Ровно 320 лет назад, 20 декабря император Петр I обязал россиян встречать Новый год 1 января. Этим же указом он перевел страну на григорианский календарь. Подробнее о Новогодней реформе и изменениях календаря — в материале altapress.ru.

Император Петр I, вдохновленный путешествием за границу, перенес празднование Нового года с 1 сентября на 1 января.

В указе говорилось, что Новый год отныне наступает «…от Рождества Христова в восьмой день спустя, то есть, января с 1 числа, а не от создания мира…».

Кроме того, вместо 7209 года (тогда считали от Сотворения мира) в России наступил 1700 год: «…ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а будущего января с 1 числа настает новый 1700 год, купно и новый столетний век…»

Празднование Нового года 1 января прижилось не сразу. Людям было сложно расстаться с вековым укладом. Кроме того, царя обвиняли в том, что он украл у Бога целых восемь лет, уточняет rusmir.media.

С. Кириллов. Думы о России ( Пётр Первый). 1984 СС0

По православному календарю год, в который подписали указ, был 7208 от Сотворения мира и 1708 от Рождества Христова. Но в документе, который был подписан Петром, стояла другая дата — 1700 год.

Но на самом деле разница в восемь лет объясняется расхождениями дат константинопольского и римского календарей. В основе каждого календаря лежали отличные друг от друга трактовки Библии и возраста Иисуса Христа.