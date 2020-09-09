Как обрести небывалое счастье 9 сентября: народные приметы на Два Пимена

9 сентября отмечается народно-христианский праздник Два Пимена. По-другому его называют Кукша-рябинник, Анфиса, Пимен и День преподобного Пимена Великого. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

В этом году невероятный урожай рябины.

Народные традиции 9 октября

9 октября наши предки начинали собирать рябину. Но делали это аккуратно и после того, как птицы успеют полакомиться ягодой.

Рябину в старину использовали по разным назначениям. Например, на ней ставили квас, варили в меду, клали в пироги, делали вино, сушили и заваривали с травяными сборами.

В этот день девушки изготавливали рябиновые бусы, нанизывая ягоды на красную нить. Они считались сильным оберегом от сглаза, а также лечили бесплодие, дарили плодовитость и обещали скорую свадьбу незамужним. Кстати, невесты во время свадебной церемонии надевали такие бусы на себя.

Черноплодная рябина.

Наши предки на Пимена развешивали гроздья ягод под крышей дома. Считали, что совершение такого обряда принесет его жильцам большое счастье и небывалую удачу.

Народные приметы 9 октября