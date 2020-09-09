Как обрести небывалое счастье 9 сентября: народные приметы на Два Пимена

Народные традиции 9 октября
9 октября наши предки начинали собирать рябину. Но делали это аккуратно и после того, как птицы успеют полакомиться ягодой.
Рябину в старину использовали по разным назначениям. Например, на ней ставили квас, варили в меду, клали в пироги, делали вино, сушили и заваривали с травяными сборами.
В этот день девушки изготавливали рябиновые бусы, нанизывая ягоды на красную нить. Они считались сильным оберегом от сглаза, а также лечили бесплодие, дарили плодовитость и обещали скорую свадьбу незамужним. Кстати, невесты во время свадебной церемонии надевали такие бусы на себя.
Наши предки на Пимена развешивали гроздья ягод под крышей дома. Считали, что совершение такого обряда принесет его жильцам большое счастье и небывалую удачу.
Народные приметы 9 октября
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Рябина пожелтела — бабье лето удастся, а зима придет рано и будет морозной.
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Позднее цветение рябины — к долгой и теплой осени.
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Если рябины мало — осенний сезон будет засушливым, а если много — дождливым и холодным.
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Изобилие ягод — зима будет долгой и холодной.
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Рябина цветет рясно — много овса будет.