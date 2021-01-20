Как обрести семейное счастье на Ивана-бражника. Народные приметы 20 января

Народные традиции 20 января

В течение Мясоеда, периода между Рождеством и Масленицей, массово праздновали свадьбы. Поэтому в день Ивана-бражника «запивали» и счастье девичье — часто наскоро сложенное, против воли невесты. Считалось, что если в этот день «обмыть» горе супружества без взаимной любви, то в семейной жизни будущую жену ждет меньше слез.

Окончание святочных гуляний означало возвращение к привычной жизни. Например, на посиделки вновь полагалось приходить с работой (в праздничные дни молодежь на посиделках только веселилась). Это могло быть вязание, шитье, налаживание одежды или ремонт сельскохозяйственных инструментов.

Праздник Ивана-бражника называли также Перезимником. Говорили, что он «о весне весть подает». В этот день принято готовить пиво, чтобы защититься от несчастий. Пить его следует небольшими порциями, в противном случае в доме могут поселиться горести и слезы.

Если 20 января назначена свадьба или сватовство, невеста должна отпить немного винного напитка. По поверью, это воспрепятствует появлению тревог в образующейся семье.

Пиво. unsplash.com

Народные приметы 20 января