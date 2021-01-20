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Жизнь

Как обрести семейное счастье на Ивана-бражника. Народные приметы 20 января

20 января отмечается народно-христианский праздник — Иван-бражник. Иначе его называют «Иванов день», «Зимний Мясоед», «Ленивый день», «Свадебник». Приметы и традиции даты — в нашем материале.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Народные традиции 20 января

В течение Мясоеда, периода между Рождеством и Масленицей, массово праздновали свадьбы. Поэтому в день Ивана-бражника «запивали» и счастье девичье — часто наскоро сложенное, против воли невесты. Считалось, что если в этот день «обмыть» горе супружества без взаимной любви, то в семейной жизни будущую жену ждет меньше слез.

Окончание святочных гуляний означало возвращение к привычной жизни. Например, на посиделки вновь полагалось приходить с работой (в праздничные дни молодежь на посиделках только веселилась). Это могло быть вязание, шитье, налаживание одежды или ремонт сельскохозяйственных инструментов.

Праздник Ивана-бражника называли также Перезимником. Говорили, что он «о весне весть подает». В этот день принято готовить пиво, чтобы защититься от несчастий. Пить его следует небольшими порциями, в противном случае в доме могут поселиться горести и слезы.

Если 20 января назначена свадьба или сватовство, невеста должна отпить немного винного напитка. По поверью, это воспрепятствует появлению тревог в образующейся семье.

Пиво.
Пиво.
unsplash.com

Народные приметы 20 января

  • Ясный день 20 января предсказывает засушливую погоду летом.
  • Если с этого дня целую неделю стоят морозы, то вскоре ждите оттепели.
  • Идет дождь, или стоит туман — будет богатый урожай хлеба.
  • Если крестить 20 января младенца, то он будет счастливым.
  • Непогода и снег предвещают урожай.
  • Если увидеть в доме мышь — к пополнению в семье.
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