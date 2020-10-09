Как общаться с кошками «глазами», рассказали исследователи

Британские ученые раскрыли секрет прищуренного взгляда у кошек и выяснили, как можно наладить отношения с этими своенравными животными.

Исследователи провели два эксперимента. В первом участвовала 21 кошка. Камеры записывали лица владельцев и их питомцев. Выяснилось, что кошки закрывают глаза и медленно моргают в ответ на аналогичные действия человека.

Во втором опыте 24 кошки взаимодействовали уже не с хозяевами, а с экспериментатором. И выяснилось, что животные охотнее приближались к протянутой руке, когда ученый прищуривал глаза и моргал.

По мнению исследователей, едва открытые глаза — это аналог улыбки у кошек. А человеческую улыбку животные не воспринимают как позитивный сигнал, пишет News.ru.

«Это отличный способ улучшить вашу связь с кошками. Попробуйте прищуриться, глядя на них, как при расслабленной улыбке, а затем закройте глаза на пару секунд. Вы обнаружите, что они сами реагируют таким же образом, и вы можете начать своего рода разговор с ними», — посоветовал профессор Карен Маккомб.

Анализируя выражение морды кошки, можно судить о внутреннем состоянии животного и его самочувствии.