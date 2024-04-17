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Жизнь

Как обстоят дела с паводком в Алтайском крае рассказали в МЧС

В МЧС Алтайского края рассказали, как обстоят дела с паводком.

Половодье.
Половодье.
altaipriroda.ru

На данный момент в регионе подтоплено 23 жилых дома и 119 приусадебных участков. Также действует ограничение на трех участках автодорог.

Чтобы ликвидировать последствия, задействовали группировку в количестве 514 человек, 211 единиц техники.

На особом контроле находится Камень-на-Оби и прилегающие населенные пункты. На месте работает оперативная группа ГУ МЧС России по Алтайскому краю. На данный момент уровень воды продолжает постепенно снижаться.

Мониторинг обстановки производят в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что в Камне-на-Оби ожидается подтопление территорий. Власти призывают людей спасать имущество.

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