Как обстоят дела с паводком в Алтайском крае рассказали в МЧС

На данный момент в регионе подтоплено 23 жилых дома и 119 приусадебных участков. Также действует ограничение на трех участках автодорог.
Чтобы ликвидировать последствия, задействовали группировку в количестве 514 человек, 211 единиц техники.
На особом контроле находится Камень-на-Оби и прилегающие населенные пункты. На месте работает оперативная группа ГУ МЧС России по Алтайскому краю. На данный момент уровень воды продолжает постепенно снижаться.
Мониторинг обстановки производят в круглосуточном режиме.
Ранее сообщалось, что в Камне-на-Оби ожидается подтопление территорий. Власти призывают людей спасать имущество.
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