Как Ольга Бузова чуть не осталась навсегда в Барнауле, найдя себе жениха

3 октября в Барнауле впервые выступила популярная певица и ведущая Ольга Бузова. За почти два часа концерта она не только успела исполнить свои самые известные песни, но и пообщалась с публикой. Во время душевного разговора завидная невеста Бузова нашла себе «жениха».

Разговор, как ни странно, начался с темы погоды.

«Мне тут рассказали, что я привезла вам хорошую погоду, — обратилась она к публике. — Можно я ее заберу с собой в Омск, а потом в Москву?»

Публика начала просить Бузову остаться. «А что же мне тут делать, если только замуж выйду за настоящего сибирского мужчину», — заявила Бузова.

Тут же около сцены в фан-зоне появился и потенциальный жених. Как выяснилось, резвого парня зовут Денис и приехал он из Бийска. Ольга такому знакомству обрадовалась, заявив, что имя парня на ее любимую букву «Д».

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле Дмитрий Лямзин

«А что это за девушка рядом с тобой, — поинтересовалась почти жительница Барнаула Бузова. — Имей ввиду, что я отменила моду на разводы».

Денис оказался настойчивый. Про молодую особу рядом с собой он заявил, что это его племянница и продолжил набиваться в женихи.

Ольга немного пококетничав, сказала, что на концерт он пришел без цветов и видимо не способен на серьезные поступки. А затем и вовсе расстроила парня, объявив, что у нее есть друг Тимур Батрутдинов.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле Дмитрий Лямзин

О том, что еще было интересного на концерте Ольги Бузовой в Барнауле, читайте 4 октября на altapress.ru.