Как они это едят: подборка необычных шашлыков со всего мира

Сезон отдыха на природе уже открыт. Мы привыкли к шашлыку из свинины, баранины, курицы. Но во многих странах этим не ограничиваются. Шашлыки, которые вызывают удивление — в подборке altapress.ru.

Из мяса крокодила

В Японии, Сингапуре, Австралии, Индии и Америке любой желающий может попробовать мясо аллигатора. Ценители уверяют, что по вкусу мясо крокодила напоминает курятину — нежное и в меру жирное.

Из крокодила готовят не только шашлыки, но и супы, стейки, пироги. Перед использованием мясо обычно вымачивают около часа. Больше всего для употребления ценятся шея, хвост и лапы.

Из мяса медведя

Шашлык из медвежатины не прост в приготовлении. Дело в том, что его мясной жир обладает специфическим запахом. Поэтому он обычно срезается, а само мясо маринуется в течении нескольких дней.

В конечном итоге блюдо приобретает сладковатый вкус. Самой «благородной» частью считаются лапы медведя.

Из мяса страуса

В местах, где процветают страусиные фермы, можно попробовать шашлык из этой птицы. Особенно он ценится на территории Мексики и Италии.

Мясо получается нежирным, считается диетическим, так же в нем нет холестерина. Некоторые даже считают, что на вкус страус приятно отличается от любых других животных.

К тому же, вы можете попробовать страусиные супы и котлеты. Мясо быстро готовится и прекрасно впитывает аромат специй.

Из мяса змеи

Шашлык из змеи проще всего найти в азиатских странах — Японии, Китае или Таиланде. В топе — мясо кобры и гремучей змеи, которые считаются целебными. Змей варят, тушат, жарят, запекают, засаливают и даже едят сырыми.

Из мяса лягушки

Лягушачий шашлык популярен не только во Франции. Его с удовольствием употребляют и в восточных странах.

Это блюдо на вкус схоже с курицей. Однако лягушки намного нежнее. Помимо шашлыка с лягушками варят супы.

Из мяса черепахи

К столу подходят только морские или пресноводные черепахи (определенных, не вымирающих видов). Такое блюдо пользуется популярностью в европейских странах. Там черепашье мясо считают дорогим деликатесом, поэтому нередко клиентов обманывают — подают телятину.