Как определить прослушку в смартфоне, объяснил эксперт

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с агентством « Прайм » рассказал, как понять, что смартфон прослушивают.

По словам Кускова, если телефон прослушивают, то он начинает «жить своей жизнью». Смартфон может самопроизвольно включать функции камеры и микрофона, а также в фоновом режиме могут запускаться приложения.

«Все эти признаки могут проявляться как по одиночке, так и в совокупности. Главное заключается в том, что пользователь начинает фиксировать некую „самостоятельную“ работу своего смартфона в тот момент, когда им не пользуется», — рассказал специалист.

Денис Кусков отметил, что следует проанализировать все приложения на смартфоне. Если замечены лишние программы, то их необходимо удалить и полностью переустановить ПО.

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