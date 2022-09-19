19 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Как определить прослушку в смартфоне, объяснил эксперт

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с агентством «Прайм» рассказал, как понять, что смартфон прослушивают.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

По словам Кускова, если телефон прослушивают, то он начинает «жить своей жизнью». Смартфон может самопроизвольно включать функции камеры и микрофона, а также в фоновом режиме могут запускаться приложения.

«Все эти признаки могут проявляться как по одиночке, так и в совокупности. Главное заключается в том, что пользователь начинает фиксировать некую „самостоятельную“ работу своего смартфона в тот момент, когда им не пользуется», — рассказал специалист.

Денис Кусков отметил, что следует проанализировать все приложения на смартфоне. Если замечены лишние программы, то их необходимо удалить и полностью переустановить ПО.

Напомним, ранее Илонс Маск отказался покупать Twitter.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость