Как отдыхаем 23 февраля 2019: календарь выходных

Как отдыхаем на 23 февраля в 2019 году?
Пятница 22 февраля — сокращенный рабочий день: накануне праздника можно будет уйти с работы на час раньше.
В День защитника Отечества 23 февраля (суббота) и 24 февраля (воскресенье) россияне будут отдыхать.
25 февраля — обычный рабочий день.
Одежда. Мужчина в костюмах.
СС0.
Календарь выходных 2019: на какой день перенесли 23 февраля?
Выходной день со Дня защитника Отечества перенесли на 10 мая.
Как отдыхаем в 2019 году?
Следующие «длинные» выходные будут с 8 по 10 марта.
В мае россияне отдохнут с 1 по 5 мая, а потом с 9 по 12 мая.