Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Как отдыхаем 23 февраля 2019: календарь выходных

23 февраля в России — официальный выходной день. В 2019 году День защитника Отечества выпадает на субботу, поэтому выходные в феврале «длинными» не будут. Рассказываем, как отдыхаем на 23 февраля и когда выходим на работу.

День защитника Отечества. 23 февраля
День защитника Отечества. 23 февраля
СС0

Как отдыхаем на 23 февраля в 2019 году?

Пятница 22 февраля — сокращенный рабочий день: накануне праздника можно будет уйти с работы на час раньше.

В День защитника Отечества 23 февраля (суббота) и 24 февраля (воскресенье) россияне будут отдыхать.

25 февраля — обычный рабочий день.

Одежда. Мужчина в костюмах.
Одежда. Мужчина в костюмах.
СС0.

Календарь выходных 2019: на какой день перенесли 23 февраля?

Выходной день со Дня защитника Отечества перенесли на 10 мая.

Как отдыхаем в 2019 году?

Следующие «длинные» выходные будут с 8 по 10 марта.

В мае россияне отдохнут с 1 по 5 мая, а потом с 9 по 12 мая.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость