Как отдыхаем 23 февраля 2019: календарь выходных

23 февраля в России — официальный выходной день. В 2019 году День защитника Отечества выпадает на субботу, поэтому выходные в феврале «длинными» не будут. Рассказываем, как отдыхаем на 23 февраля и когда выходим на работу.

Как отдыхаем на 23 февраля в 2019 году?

Пятница 22 февраля — сокращенный рабочий день: накануне праздника можно будет уйти с работы на час раньше.

В День защитника Отечества 23 февраля (суббота) и 24 февраля (воскресенье) россияне будут отдыхать.

25 февраля — обычный рабочий день.

Одежда. Мужчина в костюмах. СС0.

Календарь выходных 2019: на какой день перенесли 23 февраля?

Выходной день со Дня защитника Отечества перенесли на 10 мая.

Как отдыхаем в 2019 году?

Следующие «длинные» выходные будут с 8 по 10 марта.

В мае россияне отдохнут с 1 по 5 мая, а потом с 9 по 12 мая.