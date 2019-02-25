Как отдыхаем на 8 марта 2019: календарь выходных

8 марта в России — официальный выходной день. В 2019 году Международный женский день выпадает на пятницу, поэтому праздничные выходные будут «длинными».

Как отдыхаем на 8 марта в 2019 году?

7 марта , четверг — сокращенный рабочий день;

четверг — сокращенный рабочий день; 8 марта , пятница — праздничный выходной день;

пятница — праздничный выходной день; 9 марта , суббота — выходной день;

суббота — выходной день; 10 марта , воскресенье — выходной день;

воскресенье — выходной день; 11 марта , понедельник — рабочий день.

Таким образом, на 8 марта россияне будут отдыхать 3 дня, а накануне праздника смогут уйти с работы на час раньше.

Мужчина с букетом. СС0

Когда следующие «длинные» выходные?

На майские праздники перенесли выходной с 23 февраля. Поэтому россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая, а потом с 9 по 12 мая.

Кроме того, «длинные» выходные будут на День народного единства — со 2 по 4 ноября.