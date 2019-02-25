Как отдыхаем на 8 марта 2019: календарь выходных

Как отдыхаем на 8 марта в 2019 году?
- 7 марта, четверг — сокращенный рабочий день;
- 8 марта, пятница — праздничный выходной день;
- 9 марта, суббота — выходной день;
- 10 марта, воскресенье — выходной день;
- 11 марта, понедельник — рабочий день.
Таким образом, на 8 марта россияне будут отдыхать 3 дня, а накануне праздника смогут уйти с работы на час раньше.
Мужчина с букетом.
СС0
Когда следующие «длинные» выходные?
На майские праздники перенесли выходной с 23 февраля. Поэтому россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая, а потом с 9 по 12 мая.
Кроме того, «длинные» выходные будут на День народного единства — со 2 по 4 ноября.