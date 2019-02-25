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Жизнь

Как отдыхаем на 8 марта 2019: календарь выходных

8 марта в России — официальный выходной день. В 2019 году Международный женский день выпадает на пятницу, поэтому праздничные выходные будут «длинными».

Букет цветов.
Букет цветов.
СС0

Как отдыхаем на 8 марта в 2019 году?

  • 7 марта, четверг — сокращенный рабочий день;
  • 8 марта, пятница — праздничный выходной день;
  • 9 марта, суббота — выходной день;
  • 10 марта, воскресенье — выходной день;
  • 11 марта, понедельник — рабочий день.

Таким образом, на 8 марта россияне будут отдыхать 3 дня, а накануне праздника смогут уйти с работы на час раньше.

Мужчина с букетом.
Мужчина с букетом.
СС0

Когда следующие «длинные» выходные?

На майские праздники перенесли выходной с 23 февраля. Поэтому россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая, а потом с 9 по 12 мая.

Кроме того, «длинные» выходные будут на День народного единства — со 2 по 4 ноября.

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