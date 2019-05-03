Майские праздники: как отдыхаем на 9 мая

Следующая часть майских выходных выпадает на 9 мая. В 2019 году отдыхать на День Победы будем дольше, чем в прошлом году. Рассказываем, как работаем и отдыхаем в мае и когда следующие «длинные выходные».

Сколько дней отдыхаем на 9 мая в 2019

С понедельника по среду — с 6 по 8 мая — будет короткая рабочая неделя. Согласно производственному календарю, 8 мая — сокращенный день, с работы можно будет уйти на час пораньше.

Выходные начинаются 9 мая, в четверг. В 2019 году на День Победы будем отдыхать четыре дня. На работу нужно будет выйти 13 мая, в понедельник.

Когда следующие длинные выходные

После майских праздников следующий праздничный выходной будет 12 июня — на День России. А вот «мини-отпуск» выпадает на День народного единства — выходные продлятся со 2 по 4 ноября.

Производственный календарь—2019

В 2019 году у россиян, которые работают пять дней в неделю, будет 247 рабочих дней, в том числе — 6 сокращенных. Будет 118 выходных и нерабочих праздничных дней.