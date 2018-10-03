Как отдыхаем в 2019 году: календарь праздников и перенос выходных дней

Перенос выходных дней в 2019 году
В 2019 году праздничные дни 5 и 6 января, которые совпадают с выходными днями, перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятницу), сообщает КонсультантПлюс.
Кроме того, выходной с субботы, 23 февраля, перенесут на пятницу, 10 мая.
Как отдыхаем в 2019 году
В 2019 году новогодние выходные продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.
В честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать 23−24 февраля. На 8 марта будет сразу три выходных — 8−10 марта.
Длинные выходные в 2019 году будут в мае — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.
По случаю Дня народного единства россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября. Кроме того, выходным днем объявлен День России — 12 июня.
Производственный календарь—2019
В 2019 году у россиян, которые работают пять дней в неделю, будет 247 рабочих дней, в том числе — 6 сокращенных. Будет 118 выходных и нерабочих праздничных дней.