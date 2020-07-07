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Жизнь

Как отметить Иван Купала 2020: история, обычаи и традиции праздника

7 июля традиционно принято отмечать День Ивана Купала. Что это за праздник, каковы его обычаи и традиции, а также какие обряды проводят в этот день, — в материале altapress.ru.

Жара. Лето. Иван Купала.
Жара. Лето. Иван Купала.
Михаил Хаустов

История праздника Иван Купала

Сегодня празднуется сразу два праздника. Один — церковный, другой — народный. В храмах вспоминают Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. А большинство людей знают 7 июля, как Иван Купала.

Народный праздник Иван Купала берет свое начало из язычества. Предположительно он произошел из обрядов очищения и омовения, которые проходили у водоемов в день летнего солнцестояния.

У древних славян Купала — праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса.

Традиции и обычаи на Ивана Купала

Самый главный элемент праздника — цветы и травы, из которых девушки плетут себе венки и запускают их в воду. Если он тонет, то свадьба будет не скоро. Если венок чуть отплыл от берега — суженый уже рядом, а если уплыл далеко, то жених приедет за невестой издалека. Также травами в этот день украшают дома.

7 июля молодые люди ищут себе пару. Но инициатором в этом деле были девушки. Во время гуляний, они хватают понравившегося парня за руку и прыгают вместе с ним через костер. Если во время прыжка руки остаются сомкнутыми, то вскоре состоится свадьба.

Венок.
Венок.
СС0

Женщины, которые долгое время не могут завести ребенка, прыгают для того, чтобы излечиться от бесплодия.

Славяне верили, что купальский огонь уничтожает все зло — болезни, несчастья, нищету. Именно поэтому на нем сжигали старую одежду. Существовал обычай бросать в купальский костер сорочку больного ребенка. Считалось, что вместе с ней сгорала и его болезнь.

Сегодня запрещалось далеко уходить от дома. Считалось, что ушедшего обязательно похитит леший. Также нельзя было далеко заплывать — иначе утащат русалки.

Еще одним важным и древним обрядом дня является обливание водой. В праздник обливали всех — щадили только беременных, детей и стариков. По приметам, обычай обливаться водой мог вызвать дождь в жаркую пору.

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