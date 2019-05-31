Как отметят День защиты детей в ТРЦ «Пионер»

Начало лета — событие, которое нужно отмечать весело, ярко и незабываемо. Приглашаем всех на День защиты детей и встречу лета в ТРЦ «Пионер» 1 и 2 июня . Нас ждет целых два дня безудержного веселья и море подарков!

1 июня празднуем День защиты детей в ПИОНЕР ПАРКЕ. Начало в 13.00!

Топовые герои, квест для детей, фотозона, аквагрим, сладкая вата для всех гостей, шоу мыльных пузырей, крио шоу, серебряное шоу и самое главное, конечно же, розыгрыш подарков!

Целых 6 победителей! У всех вас есть возможность уехать обратно на супер велосипеде, самокате или скейтборде! Для участия в розыгрыше необходимо пополнить карту от ПИОНЕР ПАРКА от 500 рублей и зарегистрироваться на кассе!

Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

А 2 июня на фуд-корте ТРЦ «Пионер» пройдёт танцевальное мероприятие «BIG DANCE». Лето уже дарит нам тёплые дни, каникулы уже начались, значит, нет причин сидеть дома, приходи к нам развлекаться! С 14.00 до 17.00 — целых три часа зажигательных ритмов.

Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

Что ждёт нас в программе:

Танцы народов мира. Развлекаясь , узнаём новое и погружаемся в культуру разных стран. Скучно точно не будет!

узнаём новое и погружаемся в культуру разных стран. Скучно точно не будет! Конкурсы для самых ярких танцоров — покажи , как ты двигаешься , и стань лучшим! И , конечно , выиграй призы от партнёров и спонсоров.

как ты двигаешься и стань лучшим! И конечно выиграй призы от партнёров и спонсоров. Увлекательные мастер-классы от профессиональных танцоров города. Теперь ты точно разучишь новые движения , станешь самым пластичным и артистичным.

станешь самым пластичным и артистичным. Потрясающий аквагрим , который дополнит образ для танцев. Краски , блёстки , усики и ушки — наши мастера-художники помогут вам принять незабываемый облик!

который дополнит образ для танцев. Краски блёстки усики и ушки — наши мастера-художники помогут вам принять незабываемый облик! Для пополнения сил — вкуснейшая сахарная вата. Целое облако сладкого удовольствия!

И , разумеется , целый фонтан хорошего настроения , бодрых песен , зажигательных ритмов и улыбок. Приходи развлекаться , и ты точно унесёшь домой вдохновение и заряд позитива на всё лето!

Вход на все праздничные мероприятия в ТРЦ «Пионер» — свободный! Ждем вас!

Организатор конкурса: «ПИОНЕР ПАРК». Срок проведения: 01.06.2019−02.06.19 гг. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на месте у организаторов праздника.