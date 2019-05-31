Как отметят День защиты детей в ТРЦ «Пионер»

1 июня празднуем День защиты детей в ПИОНЕР ПАРКЕ. Начало в 13.00!
Топовые герои, квест для детей, фотозона, аквагрим, сладкая вата для всех гостей, шоу мыльных пузырей, крио шоу, серебряное шоу и самое главное, конечно же, розыгрыш подарков!
Целых 6 победителей! У всех вас есть возможность уехать обратно на супер велосипеде, самокате или скейтборде! Для участия в розыгрыше необходимо пополнить карту от ПИОНЕР ПАРКА от 500 рублей и зарегистрироваться на кассе!
А 2 июня на фуд-корте ТРЦ «Пионер» пройдёт танцевальное мероприятие «BIG DANCE». Лето уже дарит нам тёплые дни, каникулы уже начались, значит, нет причин сидеть дома, приходи к нам развлекаться! С 14.00 до 17.00 — целых три часа зажигательных ритмов.
Что ждёт нас в программе:
- Танцы народов мира. Развлекаясь, узнаём новое и погружаемся в культуру разных стран. Скучно точно не будет!
- Конкурсы для самых ярких танцоров — покажи, как ты двигаешься, и стань лучшим! И, конечно, выиграй призы от партнёров и спонсоров.
- Увлекательные мастер-классы от профессиональных танцоров города. Теперь ты точно разучишь новые движения, станешь самым пластичным и артистичным.
- Потрясающий аквагрим, который дополнит образ для танцев. Краски, блёстки, усики и ушки — наши мастера-художники помогут вам принять незабываемый облик!
- Для пополнения сил — вкуснейшая сахарная вата. Целое облако сладкого удовольствия!
- И, разумеется, целый фонтан хорошего настроения, бодрых песен, зажигательных ритмов и улыбок. Приходи развлекаться, и ты точно унесёшь домой вдохновение и заряд позитива на всё лето!
Вход на все праздничные мероприятия в ТРЦ «Пионер» — свободный! Ждем вас!
Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в
Сайт: www.pionermall.ru
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Организатор конкурса: «ПИОНЕР ПАРК». Срок проведения: 01.06.2019−02.06.19 гг. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на месте у организаторов праздника.