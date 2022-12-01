Волшебный ящик находится в центральном почтовом отделении Барнаула по проспекту Ленина, 54. Его можно узнать по табличке с Дедом Морозом.
Адрес у доброго волшебника следующий: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».
Если забудете, то не переживайте — этот адрес написан на табличке рядом с почтовым ящиком.
Дедушка Мороз принимает письма от детей (и даже от взрослых) до 31 декабря.
Также можно написать письма его коллегам из других регионов — Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану.
В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник Паккайне.
В Татарстане — Кыш Бабай, а в Улан-Удэ — Сааган Убгэн.
Не переживайте, сотрудники Почты России будут проверять и обычные почтовые ящики на наличие новогодней корреспонденции. Главное, чтобы был указан адресат — Дед Мороз.
Каждый день в течение всего декабря сотрудники почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять ее в резиденции новогодних волшебников.
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