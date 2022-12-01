1 декабря
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Жизнь

Как отправить письмо Деду Морозу из Барнаула и в какой ящик его опустить — разбор altapress.ru

Около 100 почтовых ящиков для новогодней корреспонденции открыли в центральных отделениях почты крупных городов. Среди них и город Барнаул. Где находится волшебный ящик и до какого числа он будет работать рассказали в мэрии города.

В Барнауле открылась почта Деда Мороза.
В Барнауле открылась почта Деда Мороза.
СС0
1
Где находится новогодний почтовый ящик?

Волшебный ящик находится в центральном почтовом отделении Барнаула по проспекту Ленина, 54. Его можно узнать по табличке с Дедом Морозом.

2
Какой адрес у Деда Мороза?

Адрес у доброго волшебника следующий: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Если забудете, то не переживайте — этот адрес написан на табличке рядом с почтовым ящиком.

В алтайской резиденции Деда Мороза.
В алтайской резиденции Деда Мороза.
Анна Зайкова, altapress.ru
3
До какого числа Дед Мороз принимает письма?

Дедушка Мороз принимает письма от детей (и даже от взрослых) до 31 декабря.

4
А кому еще можно написать?

Также можно написать письма его коллегам из других регионов — Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану.

В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник Паккайне.

В Татарстане — Кыш Бабай, а в Улан-Удэ — Сааган Убгэн.

В алтайской резиденции Деда Мороза.
В алтайской резиденции Деда Мороза.
Анна Зайкова, altapress.ru
5
Что делать, если я опустил письмо Деду Морозу в обычный ящик?

Не переживайте, сотрудники Почты России будут проверять и обычные почтовые ящики на наличие новогодней корреспонденции. Главное, чтобы был указан адресат — Дед Мороз.

Каждый день в течение всего декабря сотрудники почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять ее в резиденции новогодних волшебников.

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