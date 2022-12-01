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Что делать , если я опустил письмо Деду Морозу в обычный ящик?

Не переживайте, сотрудники Почты России будут проверять и обычные почтовые ящики на наличие новогодней корреспонденции. Главное, чтобы был указан адресат — Дед Мороз.

Каждый день в течение всего декабря сотрудники почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять ее в резиденции новогодних волшебников.