Томенко, песни-пляски, шашлыки. Как отпраздновали День России на Бирюзовой Катуни

В Алтайском крае в традиционном формате провели празднование Дня России. 12 июня в туристической зоне «Бирюзовая Катунь» собрались творческие коллективы и представители самых различных диаспор, проживающих на Алтае. Участников фестиваля поздравил губернатор Виктор Томенко.

Фестиваль «День России на Бирюзовой Катуни» проводился в девятый раз. По отзывам организаторов, в этом году в нем приняли участие около 800 человек. В том числе исполнители этнической музики в рамках проекта «Чалама».

По словам режиссера фестиваля Ольги Платыциной, гостями Алтая стали народные коллективы не только Сибири, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Вологодской и Нижегородской областей, Пермского края, сообщает официальный сайт правительства.

В гуще народа находился в праздничный день и глава региона Виктор Томенко. Он осмотрел выставку народных ремесел, много фотографировался со всеми желающими, а затем поздравил всех жителей и гостей Алтайского края с праздником.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Жители Алтайского края вносят свой важный вклад в развитие, укрепление экономики и социальной сферы нашей страны. В Алтайском крае сегодня бок о бок живут и трудятся представители более 140 национальностей. Мы все разные по культуре, вере, языку и традициям, но нас объединяет любовь к своей стране, своему дому — России".

На главной сцене фестиваля глава региона по традиции вручил паспорта юным жителям Алтайского края. Виктор Томенко пожелал ребятам большого жизненного пути.