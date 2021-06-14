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Жизнь

Томенко, песни-пляски, шашлыки. Как отпраздновали День России на Бирюзовой Катуни

В Алтайском крае в традиционном формате провели празднование Дня России. 12 июня в туристической зоне «Бирюзовая Катунь» собрались творческие коллективы и представители самых различных диаспор, проживающих на Алтае. Участников фестиваля поздравил губернатор Виктор Томенко.

День России на Бирюзовой Катуни. 12 июня 2021 года
День России на Бирюзовой Катуни. 12 июня 2021 года
Дмитрия Лямзин, ИД "Алтапресс"

Фестиваль «День России на Бирюзовой Катуни» проводился в девятый раз. По отзывам организаторов, в этом году в нем приняли участие около 800 человек. В том числе исполнители этнической музики в рамках проекта «Чалама».

По словам режиссера фестиваля Ольги Платыциной, гостями Алтая стали народные коллективы не только Сибири, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Вологодской и Нижегородской областей, Пермского края, сообщает официальный сайт правительства.

В гуще народа находился в праздничный день и глава региона Виктор Томенко. Он осмотрел выставку народных ремесел, много фотографировался со всеми желающими, а затем поздравил всех жителей и гостей Алтайского края с праздником.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Жители Алтайского края вносят свой важный вклад в развитие, укрепление экономики и социальной сферы нашей страны. В Алтайском крае сегодня бок о бок живут и трудятся представители более 140 национальностей. Мы все разные по культуре, вере, языку и традициям, но нас объединяет любовь к своей стране, своему дому — России".

На главной сцене фестиваля глава региона по традиции вручил паспорта юным жителям Алтайского края. Виктор Томенко пожелал ребятам большого жизненного пути.

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