Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 июня 23°C

Как отпразднуют День молодежи в Барнауле: программа

День молодежи в Барнауле отметят 29 июня. Праздник начнется в 15:00 на площади Сахарова и завершится вечерним концертом в парке Центрального района, сообщает официальный сайт города. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть.

Молодежь. Скейтборд.
Молодежь. Скейтборд.
СС0

Площадь Сахарова

15:00 — Открытие памятного знака, в честь 50-летия краевого студенческого отряда «Алтай.

Парк «Центральный»

15:00 — Эко-фестиваль с мастер-классами.

16:00 — Концертная программа при участии лучших творческих молодежных коллективов Барнаула. Начинают работу интерактивные площадки Барнаульского представительства телеканала ТНТ.

17.00 — Торжественное открытие V Зональной городской студенческой стройки «Барнаул — 2019».

18.00 — Отборочный этап конкурса «Мисс Барнаул»

18.30 — Выступление лучших КВН-команд Барнаула и Алтайского края.

19.30 — Концерт барнаульской кавер-группы «ZZ POP».

Открытие пляжа

На городском пляже 29 июня в 12:00 в честь Дня молодежи пройдет городской турнир по пляжному фитнесу и фитнес-бикини, концерт и выступления спортсменов по водным лыжам и парашютному спорту.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость