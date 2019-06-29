Как отпразднуют День молодежи в Барнауле: программа

Площадь Сахарова
15:00 — Открытие памятного знака, в честь 50-летия краевого студенческого отряда «Алтай.
Парк «Центральный»
15:00 — Эко-фестиваль с мастер-классами.
16:00 — Концертная программа при участии лучших творческих молодежных коллективов Барнаула. Начинают работу интерактивные площадки Барнаульского представительства телеканала ТНТ.
17.00 — Торжественное открытие V Зональной городской студенческой стройки «Барнаул — 2019».
18.00 — Отборочный этап конкурса «Мисс Барнаул»
18.30 — Выступление лучших КВН-команд Барнаула и Алтайского края.
19.30 — Концерт барнаульской кавер-группы «ZZ POP».
Открытие пляжа
На городском пляже 29 июня в 12:00 в честь Дня молодежи пройдет городской турнир по пляжному фитнесу и фитнес-бикини, концерт и выступления спортсменов по водным лыжам и парашютному спорту.