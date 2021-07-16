Как овощевод Мария Белоусова стала почетным гражданином Алтая и приветствовала Брежнева

В XX веке в Советском Союзе много и тяжело работали, чтобы построить коммунизм. Тех, кто делал это лучше всех, лидеры государства награждали и ценили. Яркий пример такой карьеры — история Марии Белоусовой, знаменитой алтайской труженицы и новатора.

Мария Белоусова родилась 18 марта 1921 года в селе Петровке Семипалатинской губернии в многодетной крестьянской семье. В 1929 году там случилась сильнейшая засуха, начался голод. Поэтому семья Марии приняла решение отправиться на Алтай в поисках лучшей жизни. Здесь они поселились на окраине поселка Белоярска (ныне микрорайон Новоалтайска).

Работать Мария Белоусова начала в юном возрасте. Сначала она трудилась вместе с матерью, которая была звеньевой в овощеводческой бригаде Барнаульского вагоноремонтного завода, позже переименованного в «Новоалтайский».

После седьмых родов мать Белоусовой не смогла работать и Марию назначили звеньевой вместо нее.

В 1940 году за сбор высокого урожая овощей Мария Белоусову командировли в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, на которой ее отметили знаком «Отличник социалистического соревнования».

Бригада Белоусовой регулярно добивалась высоких урожаев овощей, выращенных как в открытом грунте, так и в теплицах.

Мария Белоусова. altairegion22.ru.

В 1942 году Марию Белоусову направили в Бийск на курсы бригадиров-овощеводов, по окончании которых ее назначили бригадиром овощеводческой бригады совхоза. Это было сложное и тяжелое время, так как все ресурсы отдавали на Победу в Великой Отечественной войне. На молодого бригадира и ее бригаду легла огромная нагрузка.

Днем бригада работала на полях и парниках, а вечером усаживали всех на машину и везли в Барнаул на территорию военного завода, где люди помогали подносить кирпичи для строительства цехов, убирали мусор. Лишь к 12 часам ночи все возвращались домой и без сил падали спать. А рано утром — снова на поля.

Всю свою трудовую жизнь Мария Белоусова посвятила выращиванию овощных культур. Коллектив бригады, возглавляемый Белоусовой, из года в год перевыполнял планы по производству овощей. Пятилетние планы продажи овощей выполнялись за четыре года. Белоусова впервые на Алтае применила метод выращивания ранних огурцов и капусты под полиэтиленовой пленкой.

Заслуги Марии Белоусовой в развитии овощеводства государство высоко оценило. За большие производственные успехи ее наградили двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской революции. Кроме этого, ее труд отметили тремя Малыми серебряными медалями Выставки достижений народного хозяйства СССР, а фотография занесена в краевую портретную галерею.

20 апреля 1966 году Белоусовой присвоили звание «Ударник коммунистического труда». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 г. за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок картофеля и овощей, Марии Белоусовой присвоили звание Героя Социалистического Труда.

Леонид Брежнев на выходных , Черное море , 1971 открытые источники

Результатом высокого общественного признания трудовых заслуг Марии Белоусовой стало учреждение в 1972 году премии ее имени, которая присуждалась лучшим коллективам бригад овощеводов и картофелеводов.

Параллельно Мария Игнатьевна много времени уделяла общественной работе. Многократно избиралась депутатом районного Совета депутатов трудящихся, а в 1967 и 1975 гг. — депутатом Верховного Совета РСФСР. На протяжении 20-ти лет была членом краевого комитета партии, избиралась делегатом XXIV съезда КПСС.

В 1972 году мастера-овощевода назначили встречать хлебом-солью Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, прибывшего на Алтай. В 1995 году ей присвоили звание «Почетный гражданин города Новоалтайска».

А позже, постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 5 сентября 2007 года — звание «Почетный гражданин Алтайского края».

Мария Игнатьевна Белоусова ушла из жизни 2 августа 2013 года. В 2015 году в Новоалтайске установили бюст Марии Белоусовой на аллее Героев в городском парке у Дома культуры Алтайского вагоностроительного завода.

Анна Карпова