Как парам улучшить интимную жизнь, рассказал эксперт

Сексопатолог дал простые советы парам по улучшению интимной жизни. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Women.com.

Сексопатолог отметила, что в отношениях важно проявляться инициативу в постели. Однако каждый отвечает на нее по-своему. Одни воспринимают прикосновения, а другие ждут прямого предложения.

Поэтому влюбленным важно изучить особенности и предпочтения своего партнера.

"Прикосновения любят люди, которые ценят физические ласки и чувственные удовольствия. Любители поговорить стремятся наладить эмоциональную связь с партнером, прежде чем заняться с ним сексом", - объясняет эксперт.

Также инициативой может послужить забота. Такие люди любят помогать своему партнеру и получать в качестве награды секс.

Ранее были названы самые необычные способы намекнуть партнеру на интим.