23 мая
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Жизнь

Как парам улучшить интимную жизнь, рассказал эксперт

Сексопатолог дал простые советы парам по улучшению интимной жизни. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Women.com.

Любовь.
Любовь.
СС0

Сексопатолог отметила, что в отношениях важно проявляться инициативу в постели. Однако каждый отвечает на нее по-своему. Одни воспринимают прикосновения, а другие ждут прямого предложения.

Поэтому влюбленным важно изучить особенности и предпочтения своего партнера.

"Прикосновения любят люди, которые ценят физические ласки и чувственные удовольствия. Любители поговорить стремятся наладить эмоциональную связь с партнером, прежде чем заняться с ним сексом", - объясняет эксперт.

Также инициативой может послужить забота. Такие люди любят помогать своему партнеру и получать в качестве награды секс.

Ранее были названы самые необычные способы намекнуть партнеру на интим.

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