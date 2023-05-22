Как парам улучшить интимную жизнь, рассказал эксперт

Сексопатолог отметила, что в отношениях важно проявляться инициативу в постели. Однако каждый отвечает на нее по-своему. Одни воспринимают прикосновения, а другие ждут прямого предложения.
Поэтому влюбленным важно изучить особенности и предпочтения своего партнера.
"Прикосновения любят люди, которые ценят физические ласки и чувственные удовольствия. Любители поговорить стремятся наладить эмоциональную связь с партнером, прежде чем заняться с ним сексом", - объясняет эксперт.
Также инициативой может послужить забота. Такие люди любят помогать своему партнеру и получать в качестве награды секс.
Ранее были названы самые необычные способы намекнуть партнеру на интим.