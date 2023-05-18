Названы самые необычные способы намекнуть партнеру на интим

Самым популярным способом оказались письма на электронную почту и даже бумажные.
"Дорогая Элизабет, я надеюсь, что это письмо дойдет до вас. Пишу вам в предвкушении ужина на твоем прелестном южном цветочке".
Один из оригинальных способов намекнуть на интим - посветить фонариком.
"У нас с супругой есть фонарик, который мы называем сигналом Бэтмена. Мы оба на удаленке, часто участвуем в онлайн-совещаниях и так даем друг другу знать, что после работы прыгнем в постель".
Другая пользовательница предложила использовать онлайн-календари. Она создает мероприятие с пикантным названием и приглашает в него своего партнера. А также отправляет уведомление на электронную почту.
Не менее креативно можно намекнуть второй половинке во время разговора:
"Подхожу к ней и с роскошным британским акцентом говорю: «Простите. Сегодня чудовищно жарко и душно, и моему ныряльщику нужно освежиться в вашем бассейне любви. Не возражаете?»
Другие же предлагают пародировать брачные ритуалы животных.
"Давным-давно мы видели документальный фильм, где обсуждались ритуалы спаривания животных. И был пример невероятно неприятного звука, издаваемого этим животным, который я даже не могу вспомнить. Я думаю, что это был морж или что-то в этом роде, но это был такой высокий звук "ууу". Нам это показалось забавным, поэтому каждый раз, когда кто-то из нас хочет секса, мы просто кричим: «Ууу?»