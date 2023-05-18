18 мая
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Жизнь

Названы самые необычные способы намекнуть партнеру на интим

Пользователи форума Reddit поделились необычными способами намекнуть партнеру на желание заняться сексом. Свои идеи они рассказали разделе AskReddit.

Секс, объятия, любовь, пара.
Секс, объятия, любовь, пара.
СС0

Самым популярным способом оказались письма на электронную почту и даже бумажные.

"Дорогая Элизабет, я надеюсь, что это письмо дойдет до вас. Пишу вам в предвкушении ужина на твоем прелестном южном цветочке".

Один из оригинальных способов намекнуть на интим - посветить фонариком.

"У нас с супругой есть фонарик, который мы называем сигналом Бэтмена. Мы оба на удаленке, часто участвуем в онлайн-совещаниях и так даем друг другу знать, что после работы прыгнем в постель".

Другая пользовательница предложила использовать онлайн-календари. Она создает мероприятие с пикантным названием и приглашает в него своего партнера. А также отправляет уведомление на электронную почту.

Не менее креативно можно намекнуть второй половинке во время разговора:

"Подхожу к ней и с роскошным британским акцентом говорю: «Простите. Сегодня чудовищно жарко и душно, и моему ныряльщику нужно освежиться в вашем бассейне любви. Не возражаете?»

Другие же предлагают пародировать брачные ритуалы животных.

"Давным-давно мы видели документальный фильм, где обсуждались ритуалы спаривания животных. И был пример невероятно неприятного звука, издаваемого этим животным, который я даже не могу вспомнить. Я думаю, что это был морж или что-то в этом роде, но это был такой высокий звук "ууу". Нам это показалось забавным, поэтому каждый раз, когда кто-то из нас хочет секса, мы просто кричим: «Ууу?»

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