Как Пенсионный фонд будет работать с 30 октября по 7 ноября в Алтайском крае

В Пенсионном фонде пояснили, что он не закроется полностью на время ограничений. Измениться может работа клиентских служб, но на начисление выплат это не повлияет.
Добавим, что 3 ноября отделения завершат трудовой день на час раньше, а 5 ноября их график будет «субботним».
4 ноября ПФР отдыхает — в честь Дня народного единства.
В ведомстве добавили: «Актуальный график работы филиалов можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении. Круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге будут работать без изменений».
Пенсионерам, получающим деньги 4 и 5 ноября, их выплатят заранее. Задержек не предвидится. «Почта России» также будет доставлять пенсии в срок или заранее, уточняет ТАСС.