Как Пенсионный фонд будет работать с 30 октября по 7 ноября в Алтайском крае

1 Будет ли ПФР открыт в нерабочую неделю?

В Пенсионном фонде пояснили, что он не закроется полностью на время ограничений. Измениться может работа клиентских служб, но на начисление выплат это не повлияет.

Добавим, что 3 ноября отделения завершат трудовой день на час раньше, а 5 ноября их график будет «субботним».