Как перекрытие Красноармейского проспекта влияет на обстановку в часпик - фоторепортаж

В Барнауле 1 июля по 4 августа перекрыли часть пр. Красноармейского, 75Б и 77. Из-за этого изменили схему движения. От ул. Крупской до ул. Чкалова транспорт будет двигаться по полосе встречного движения проспекта Красноармейского.