Как перекрытие Красноармейского проспекта влияет на обстановку в часпик - фоторепортаж

Тем временем на пересечении ул. Молодежной и пр. Красноармейского стоят сотрудники ДПС. Они перенаправляют поток автомобилей на Молодежную.
Пробка не собирается.
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В Барнауле 1 июля по 4 августа перекрыли часть пр. Красноармейского, 75Б и 77. Из-за этого изменили схему движения. От ул. Крупской до ул. Чкалова транспорт будет двигаться по полосе встречного движения проспекта Красноармейского.
Тем временем на пересечении ул. Молодежной и пр. Красноармейского стоят сотрудники ДПС. Они перенаправляют поток автомобилей на Молодежную.
Пробка не собирается.
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