Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 июня 17°C
371

«Как пили?»: «Горная аптека» приглашает гостей на новую гастрономическую экскурсию.

В туристическом центре «Горная аптека» придумали новый формат экскурсий — «Купеческое чаепитие».

Гастрономическая экскурсия в "Горной аптеке".
Гастрономическая экскурсия в "Горной аптеке".
Фото: туристический центр «Горная аптека».

Участников гастрономической экскурсии угостят дивными пирогами с тончайшим тестом и сочными ягодами, алтайским медом с сушками, травяным бальзамом и облепиховым десертом от ресторации «Горная аптека, а из настоящего самовара будут разливать вкусный, полезный, травяной чай.

Но самое интересное — это элементы лекции в непринужденной атмосфере. Увлекательные истории о традициях купеческого и крестьянского чайного стола, чайный этикет, а также факты из истории появления чая в России.

«Купеческое чаепитие» — историческая и гастрономическая экскурсия для барнаульцев, которые хотят узнать свой город поближе.

Для туристов, которые планируют с ним познакомиться.

Для теплых дружеских встреч и деловых переговоров в неформальной остановке.

Стоимость экскурсии: взрослый билет — 400 рублей, детский — 350 рублей. Обязательна предварительная запись.

Туристический центр «Горная аптека»

Справки по телефону: +7 (3852) 53-62-67

Адрес: Барнаул, ул. Ползунова, 42

Группа Вконтакте

Информация действительна на момент публикации

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость