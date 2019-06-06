«Как пили?»: «Горная аптека» приглашает гостей на новую гастрономическую экскурсию.

Участников гастрономической экскурсии угостят дивными пирогами с тончайшим тестом и сочными ягодами, алтайским медом с сушками, травяным бальзамом и облепиховым десертом от ресторации «Горная аптека, а из настоящего самовара будут разливать вкусный, полезный, травяной чай.

Но самое интересное — это элементы лекции в непринужденной атмосфере. Увлекательные истории о традициях купеческого и крестьянского чайного стола, чайный этикет, а также факты из истории появления чая в России.

«Купеческое чаепитие» — историческая и гастрономическая экскурсия для барнаульцев, которые хотят узнать свой город поближе.

Для туристов, которые планируют с ним познакомиться.

Для теплых дружеских встреч и деловых переговоров в неформальной остановке.

Стоимость экскурсии: взрослый билет — 400 рублей, детский — 350 рублей. Обязательна предварительная запись.

Туристический центр «Горная аптека» Справки по телефону: +7 (3852) 53-62-67 Адрес: Барнаул, ул. Ползунова, 42 Группа Вконтакте

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