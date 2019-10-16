Как подготовить автомобиль к зиме?

Для Алтайского края подготовка машины к зимней эксплуатации — чрезвычайно важное дело. Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai имеет большой опыт в обслуживании автомобилей всех марок, современное оборудование и команду профессионалов. С наступлением холодов первым делом стоит позаботиться о Вашем автомобиле и не упустить ни одной важной детали. Специалисты сервисного центра Автоцентра АНТ отметили, на что нужно обратить внимание, чтобы холод не погубил ваш автомобиль.

Аккумулятор

Ни для кого не секрет, что аккумулятор — это «сердце» надежного запуска вашего автомобиля, но в зимний период он испытывает повышенные нагрузки. Вы наверняка видели бегающих по двору водителей с проводами, которые просят «прикурить». Чтобы не оказать в их числе, в перечень обязательных работ необходимо включить диагностику аккумулятора. Специалисты Автоцентра АНТ проверят его заряд, посмотрят на состояние батареи и клейм (не окислены ли), а в случае необходимости замены, помогут выбрать новый аккумулятор, который точно не подведет зимой. Проверить систему зарядки генератора также важно. Именно он отвечает за то, чтобы аккумулятору возвращалась энергия, потраченная на каждый запуск.

Моторное масло

Моторное масло — один из «столпов» надежного запуска двигателя и к его выбору стоит подойти наиболее ответственно, учитывая все рекомендации конкретно для вашего автомобиля. Одним из ключевых параметров является вязкость. Разумеется, перед зимней эксплуатацией заливается то, которое больше подходит для температур конкретного региона. Нормальная вязкость для зимы 5W или 0W. Менять масло стоит, конечно, у специалистов сервисного центра, так как это гарантия качества не только работ, но и материалов.

Другие техжидкости

Охлаждающая и тормозная жидкости тоже требуют контроля. Охлаждающая жидкость влияет на исправность отопительной системы салона вашего автомобиля, на равномерный прогрев двигателя и, разумеется, на его запуск в морозы. Антифризы имею свойство терять свои качества, но в сервисе при помощи ареометра мастер легко проверит их плотность и уровень.

В случае с тормозной системой, кроме жидкости, проверьте колодки, ведь неравномерное распределение тормозных усилий может привести к заносу. В Автосервисе АНТ проверка эффективности тормозной системы производится на специальном стенде MAHA.

Подготовка к зиме. Архив Автоцентра АНТ.

Система отопления

Для комфорта и, главное, безопасности необходимо обязательно проверить систему отопления. Из-за неисправностей при сильном ветре и низких температурах в салоне может быть холодно. Также могут замерзать стекла, что влияет на безопасность. Попросите мастера проверить работу термостата: он также отвечает за «теплоту ваших отношений» с автомобилем.

Кроме этого, теплоту в салоне и уверенный старт двигателя в мороз обеспечит утановка сигнализации с автозапуском или предпускового подогревателя.

Двигатель

Зимой все должно быть в порядке, чтобы без проблем запустить двигатель, поэтому необходимо проверить топливную систему и систему зажигания. В случае износа свечи зажигания нужно обязательно заменить.

Также в обязательном порядке стоит проверить ремни и герметичность патрубков — эти изделия могут терять свою эластичность при низких температурах. И совсем не лишним будет провести диагностику электропроводки, чтобы избежать неприятных «сюрпризов».

Разумеется, подобные процедуры стоит проводить в сервисном центре, если вы не обладаете необходимыми знаниями и оборудованием.

Подвеска

В ее конструкции задействованы сальники, и другие элементы, которые тоже могут потерять эластичность, порваться и прийти в негодность. Стук из-под машины, износ других элементов конструкции, плохая отработка неровностей дорог — все это не лучшим образом сказывается на комфорте езды. Лучше осенью устранить мелкие недочеты, чем зимой попасть на дорогостоящий ремонт.

Не забудьте проверить на стенде развал-схождение колес. Кроме того, что неправильные параметры «подъедают» резину, это влияет и на управляемость автомобилем.

Подготовка к зиме. Архив Автоцентра АНТ.

Зимняя резина

Экономить на ней — просто опасно. Если у вас есть зимние шины, которые прошли несколько сезонов, то лучше показать их профессионалам. Специалисты Автоцентра АНТ проверят состояние резины, ее износ, в случае с шипованными шинами оценят количество шипов. И порекомендуют новый комплект, если необходима замена.

Вопрос какую резину выбрать — шипованную или «липучку» вам предстоит решить исходя из личных предпочтений или дорог, по котором вы преимущественно двигаетесь: город, трасса, а может быть постоянно заснеженные проселочные. Но в любом случае в Автоцентре АНТ помогут подобрать для вас и вашего автомобиля идеальный комплект в соотношении «цена-качество».

Щетки стеклоочистителя

Кажется, что щетки — это мелочь. Но в буран вы поймете, что мелочей при вождении зимой не бывает. Щетки стоит заменить заранее, чтобы они не «полосили» и хорошо очищали стекло. Не забывайте и о незамерзающей жидкости. Покупайте только качественную, и не ниже 25. Для алтайских зим — самое то!

Ваша безопасность — это самое главное! Отнеситесь к подготовке автомобиля к зиме с максимальной внимательностью. А команда профессионалов Автоцентра АНТ вам в этом поможет!