Как получить дополнительные выходные в мае, рассказали в Роструде

Россияне могут получить дополнительные выходные в мае по инициативе работодателя, заявили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд), сообщает « Российская газета ».

Работодатель может издать локальный нормативный акт о дополнительных выходных. Однако такое решение может сказаться на заработной плате, так как приведет к уменьшению нормы рабочего времени.

«Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня», — подчеркнули в Роструде.

Как работаем и отдыхаем

Две рабочие недели мая в России будут четырехдневными, россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая, пишет Газета.Ru.

30 апреля рабочий день будет сокращен на 1 час, 7 мая рабочий день будет полноценным.