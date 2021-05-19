Условия выезда в открытые страны, рост цен на авиабилеты, неспокойная эпидемиологическая обстановка в мире простимулировали развитие внутреннего туризма в России. Выезд за границу в настоящее время сопровождается определенными сложностями и рисками. Например, несколько ПЦР-тестов на Covid-19 обойдутся в существенную сумму для семьи из нескольких человек, но помимо этого существует вероятность ограничения вылетов из любой страны, как это было в случае с Турцией и Танзанией в апреле 2021 года.

О том, как получить кешбэк от государства за отдых в России в 2021 году рассказывает к. э. н., доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС Ирина Куликова.

С 18 марта 2021 года стартовал третий этап Программы государственного субсидирования поездок по России (первый прошел в августе 2020 года, второй длился с октября по декабрь 2020 года). Напомним, что суть Государственной программы туристического кешбэка заключается в возврате 20% от цены тура в любой уголок России продолжительностью от трех дней и более. Таким образом, купив тур за 50 тыс. рублей, можно рассчитывать на возврат 10 тыс. рублей, а максимальный размер кешбэка придет туристу при приобретении тура за 100 тыс. рублей.

Можно поехать в любой регион России, количество туристов не ограничено. Отдыхающие могут забронировать и оплатить несколько туров одной картой — кешбэк будет начисляться за каждую отдельную покупку, количество операций не лимитировано.

Стоит отметить, что в 2021 году на туристический кешбэк выделено 2 млрд рублей соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Указанная программа начала действовать еще в 2020 году, но на тот период возвращали максимум 15 тыс. рублей.

Для участия в программе кешбэка необходимо выбрать тур в любую часть России у партнеров программы или на сайте программы «Туристический кешбкэк», при этом карта «Мир», которой будет производиться оплата, обязательно должна быть зарегистрирована для участия в акции на сайте Национальной платежной системы «Мир». После оплаты тура картой «Мир» в течение пяти дней происходит возврат средств 20% от стоимости, но вернут максимум 20 тыс. рублей, однако, стоимость поездки может быть любой. Обязательным условием является то, что поездка не должна быть короче трех дней (две ночи). Можно забронировать отель, приобрести пакетный тур или круиз. Оплатить поездку необходимо с 18 марта по 15 июня 2021 года, отправиться в путешествие до 30 июня.

Кешбэк можно получить за покупку туристических пакетов туроператоров, которые включают в себя транспорт (перелет, проезд ж/д транспортом или автобусом) и проживание в отелях от 3 дней (2 ночей).

Следует обратить внимание, что обязательным условием программы является наличие карты «Мир», если карты нет, то необходимо ее оформить. Кобрендовые карты: «Мир» — Maestro, «Мир» — JCB, «Мир» — UnionPay не участвуют в акции. Кроме того, туристу перед оплатой тура необходимо проверить, что отель, туроператор или сервис участвуют в акции, обычно такие предложения отмечены значками «Мир» или «Кешбэк» или собраны на отдельной странице агрегатора.

В этом году в акции участвуют на 40% больше партнеров, около 3,5 тыс. отелей и туроператоров, агрегаторы услуг. В числе агрегаторов программы известные российские туроператоры и сервисы путешествий, например, «Яндекс.Путешествия», «Тинькофф Путешествия», «Слетать.ру», LevelTravel, «КруизГис». Всем, кто старше 14 лет, но младше 18 лет, для участия в акции по возврату средств понадобится письменное согласие законных представителей в свободной форме.

Для безопасного путешествия во время распространения заболевания Covid-19 необходимо:

оформить медицинскую страховку , покрывающую лечение Covid-19;

покрывающую лечение Covid-19; сдать тест на коронавирусную инфекцию и взять справку с собой;

взять средства индивидуальной защиты ( маски и перчатки);

маски и перчатки); как можно чаще мыть руки и обрабатывать их спиртовыми салфетками или санитайзерами с содержанием спирта не менее 60%;

держать дистанцию минимум 1,5 метра до других отдыхающих;

минимизировать контакты с людьми ( расплачиваться банковской картой , покупать билеты онлайн и т.п.);

расплачиваться банковской картой покупать билеты онлайн и т.п.); внимательно относиться к своему здоровью , при недомогании незамедлительно обратиться к врачу.

Отдыхающим следует также знать, что в каждом регионе могут быть свои ограничения для туристов по Covid-19. Узнать более подробную информацию о порядке получения кешбэка и о ковидных ограничениях по регионам можно на сайте Федерального агентства по туризму.