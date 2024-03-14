14 марта
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Жизнь

Как помогли барнаульской пенсионерке, переехавшей из Запорожья, вернуть пенсию

Зачастую жители новых регионов России, переезжающие в другие края и области, сталкиваются с проблемами при оформлении пенсий. Об одном таком случае с жительницей Барнаула, переехавшей из Запорожья, сообщает пресс-служба алтайских социалистов.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Архив алтайского отделения партии «Справедливая Россия – за правду».

Согласно информации, в августе 2023 года, став гражданкой РФ, женщина обратилась в отделение Соцфонда по Ленинскому и Индустриальному районам. Она подала заявление о назначении пенсии. Однако ожидание затянулось на несколько месяцев. По словам пенсионерки, сотрудники Соцфонда объясняли задержку тем, что не было необходимых ответов из Запорожья. Находясь в отчаянном положении, она обратилась за помощью к депутату Госдумы Александру Терентьеву.

Депутат отреагировал немедленно и направил запрос в краевой Соцфонд, сообщает пресс-служба. Специалисты изучили дело, учитывая изменения в федеральном законодательстве, принятые после присоединения новых территорий к России. Но получить информацию из Запорожской области не удалось — она отсутствовала у специалистов Фонда.

Как пишут алтайские социалисты, отделение Соцфонда решило назначить заявительнице страховую пенсию по старости с 1 февраля 2023 года. С учетом повышения размера пенсии с марта 2023 года и индексации с 1 января 2024 года, пенсия составила 18614 рублей. Пенсионерке перечислят перерасчет за период с февраля 2023 года, когда она не получала пенсию, а органы социальной защиты окажут материальную помощь, учитывая её трудное финансовое положение.

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