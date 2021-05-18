Как понять, что телевизор следит за вами? Россиянам дали пару советов

Менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова рассказала « Прайму », что новые модели телевизоров могут угрожать информационной безопасности пользователей.

Михайлова отметила, что «телевизоры-шпионы» оснащены чипом с ненулевой производительностью и встроенной операционной системой, микрофоном, видеокамерой и сетевым интерфейсом.

«В случае заражения вредоносным ПО зловред может запускать запись голоса или видео, а также передавать злоумышленникам персональные данные, которые вы оставляли при регистрации в приложениях Smart TV», — предупредила эксперт.

Понять, следит ли за вами ваш домашний телевизор, можно — для этого необходимо изучить историю его исходящего трафика.

К примеру, можно заметить передачу мультимедийного контента через разные протоколы.

Михайлова подчеркнула, что любое IoT-устройство может стать жертвой массового заражения, целью которого будет либо создание ботнет-сети из этих устройств, либо кража данных.