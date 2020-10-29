Как поправить зрение 29 октября: народные приметы на Лонгина Сотника

29 октября отмечается народно-христианский праздник Лонгин Сотник. По-другому его называют День зрения, Лонгин и Лонгин Вратник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 29 октября

Наши предки верили, что святой Лонгин стоит между добрым и злым миром, охраняя людей. На Руси самым опасным местом были ворота, поэтому образ святого зачастую размещали именно над ними.

Святой Лонгин считался исцелителем глазных болезней. В этот день ему молились все, у кого были какие-либо проблемы со зрением. А также обязательно умывались холодной водой из колодца или ключа — это помогало зрению.

Солнечный свет на Лонгина по поверьям обладал исключительно целительными свойствами. Наши предки сегодня старались уловить каждый лучик осеннего солнца.

Осень. Солнце. altapress.ru

Также верили, что солнце 29 октября может изгнать из людей и вещей все болезни. Для этого на осенний морозец выносили всю зимнюю одежду и холсты льна.

Народные приметы 29 октября