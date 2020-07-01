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Жизнь

Как поправить здоровье в Ярилин день: народные приметы 1 июля

1 июня отмечается народно-христианский праздник Ярилин день. По-другому его называют Ярилка, Середина лета и Сенозарница. Рассказываем, что дарит людям здоровье и как узнать, что заветные желания непременно сбудутся в этот день.

Трава. Блики. Роса
Трава. Блики. Роса
СС0

Народные традиции 1 июля

1 июля наши предки собирали душистые травы и варили из них чай. Считалось, что он может помочь справиться с различными недугами.

Говорили, что в Ярилин день можно увидеть человека, от которого давно не было вестей. Для этого нужно вплести в волосы березовые прутья и, стоя на берегу реки, посмотреть сквозь косу в сторону другого берега.

Если сегодня кто-то видел паука, то он непременно загадывал желание. Если паук полз вниз, то желание сбудется, а если вверх, то мечтам не суждено исполниться.

Паук
Паук
СС0

В Ярилин день утренняя роса наделяется особым волшебством. Она дарит людям красоту, здоровье и силу, а также то, в чем они нуждаются больше всего. Для этого нужно лишь искупаться в ней.

Народные приметы 1 июля

  • Существовала примета, что после Ярилиного дня жара будет длиться ровно семь дней.
  • Утренний туман по низине стелется — ближайшие дни будут погожими.
  • Розовый закат вечером — на следующий день будет жарко.
  • Новолуние в этот день — к засухе.
  • Много мошкары на полях — к удачной охоте на перепелок.
  • Вороны под тучи взвиваются — к ненастью.
  • Месяц на небе такой, что на нижний рожок можно «повесить» ведро — к засушливым дням.
  • На солнце платье выцветает, а полежавшее на утренней росе — красоту от зари принимает.
  • На то и сенокосная роса, чтобы стали зорче глаза.
  • На траве роса — легче ходит коса.
  • Ветер винтом — к погожим дням.
  • Много росы — уродится просо.
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