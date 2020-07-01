Как поправить здоровье в Ярилин день: народные приметы 1 июля

Народные традиции 1 июля
1 июля наши предки собирали душистые травы и варили из них чай. Считалось, что он может помочь справиться с различными недугами.
Говорили, что в Ярилин день можно увидеть человека, от которого давно не было вестей. Для этого нужно вплести в волосы березовые прутья и, стоя на берегу реки, посмотреть сквозь косу в сторону другого берега.
Если сегодня кто-то видел паука, то он непременно загадывал желание. Если паук полз вниз, то желание сбудется, а если вверх, то мечтам не суждено исполниться.
В Ярилин день утренняя роса наделяется особым волшебством. Она дарит людям красоту, здоровье и силу, а также то, в чем они нуждаются больше всего. Для этого нужно лишь искупаться в ней.
Народные приметы 1 июля
- Существовала примета, что после Ярилиного дня жара будет длиться ровно семь дней.
- Утренний туман по низине стелется — ближайшие дни будут погожими.
- Розовый закат вечером — на следующий день будет жарко.
- Новолуние в этот день — к засухе.
- Много мошкары на полях — к удачной охоте на перепелок.
- Вороны под тучи взвиваются — к ненастью.
- Месяц на небе такой, что на нижний рожок можно «повесить» ведро — к засушливым дням.
- На солнце платье выцветает, а полежавшее на утренней росе — красоту от зари принимает.
- На то и сенокосная роса, чтобы стали зорче глаза.
- На траве роса — легче ходит коса.
- Ветер винтом — к погожим дням.
- Много росы — уродится просо.