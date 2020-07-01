Как поправить здоровье в Ярилин день: народные приметы 1 июля

1 июня отмечается народно-христианский праздник Ярилин день. По-другому его называют Ярилка, Середина лета и Сенозарница. Рассказываем, что дарит людям здоровье и как узнать, что заветные желания непременно сбудутся в этот день.

Народные традиции 1 июля

1 июля наши предки собирали душистые травы и варили из них чай. Считалось, что он может помочь справиться с различными недугами.

Говорили, что в Ярилин день можно увидеть человека, от которого давно не было вестей. Для этого нужно вплести в волосы березовые прутья и, стоя на берегу реки, посмотреть сквозь косу в сторону другого берега.

Если сегодня кто-то видел паука, то он непременно загадывал желание. Если паук полз вниз, то желание сбудется, а если вверх, то мечтам не суждено исполниться.

Паук СС0

В Ярилин день утренняя роса наделяется особым волшебством. Она дарит людям красоту, здоровье и силу, а также то, в чем они нуждаются больше всего. Для этого нужно лишь искупаться в ней.

Народные приметы 1 июля