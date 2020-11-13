Как постельное белье борется с нищетой в Алтайском крае

2020 год стал сложным для всех. Особенно это коснулось нуждающихся семей и благотворительных организаций. Одинокие матери лишились работы из-за закрытия детских садов, а школьники — возможности нормально обучаться: нет необходимой для дистанционных занятий техники.

Из-за общего падения доходов населения снизились частные пожертвования в Благотворительные фонды. Поддержка нуждающихся семей снизилась. Чтобы выбраться из этого круговорота фонды открыли новые направления сбора средств, выгодные не только для организаций, но и для самих доноров.

Так, Благотворительный фонд «Облака» запустил работу швейного цеха «Мамин стежок» («Mum's stitch»). Он частично решил проблему занятости подопечных: их обучили швейному мастерству и взяли на работу. В стоимость продукции цеха включили благотворительный взнос в фонд: этим удалось поддержать системную поддержку нуждающихся семей.

Постельное белье. Благотворительный магазин «Charity Market» Постельное белье. Благотворительный магазин «Charity Market» Постельное белье. Благотворительный магазин «Charity Market» Постельное белье. Благотворительный магазин «Charity Market» Постельное белье. Благотворительный магазин «Charity Market»

В ноябре «Мамин стежок» запустил производство нового продукта — постельного белья. Цех отшивает комплекты по каталогу и принимает заявки на предзаказ. Швеи могут изготовить белье из любой ткани, любых размеров и комплектаций. При этом цена будет зависеть только от стоимости материалов. Помимо ткани в цену каждого комплекта заложена оплата труда подопечных (250 рублей) и взнос в Благотворительный фонд «Облака» (500 рублей). Доплат за индивидуальную работу по предзаказу цех не берет.

Готовые комплекты шьют из качественных материалов: поплина, перкали и сатина. В сочетании цветов используют гармоничные цветовые гаммы, а в дизайне — минимализм. Комплекты упаковывают в чехлы из ткани, чем исключают использование губительного для природы пластика. Каждый комплект вносит вклад в реабилитацию отдельной семьи и ликвидацию нищеты во всем Алтайском крае.

Приобрести готовые комплекты можно в Благотворительном магазине «Charity Market»: @charitymarket22

Совершить предзаказ можно по телефону: +7 (902) 143-59-31 (Гранько Наталья, руководитель швейного цеха «Мамин стежок»).

«Творите добро даже во сне: постельное белье от «Mum's stitch»

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