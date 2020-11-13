Как постельное белье борется с нищетой в Алтайском крае

Из-за общего падения доходов населения снизились частные пожертвования в Благотворительные фонды. Поддержка нуждающихся семей снизилась. Чтобы выбраться из этого круговорота фонды открыли новые направления сбора средств, выгодные не только для организаций, но и для самих доноров.
Так, Благотворительный фонд «Облака» запустил работу швейного цеха «Мамин стежок» («Mum's stitch»). Он частично решил проблему занятости подопечных: их обучили швейному мастерству и взяли на работу. В стоимость продукции цеха включили благотворительный взнос в фонд: этим удалось поддержать системную поддержку нуждающихся семей.
В ноябре «Мамин стежок» запустил производство нового продукта — постельного белья. Цех отшивает комплекты по каталогу и принимает заявки на предзаказ. Швеи могут изготовить белье из любой ткани, любых размеров и комплектаций. При этом цена будет зависеть только от стоимости материалов. Помимо ткани в цену каждого комплекта заложена оплата труда подопечных (250 рублей) и взнос в Благотворительный фонд «Облака» (500 рублей). Доплат за индивидуальную работу по предзаказу цех не берет.
Готовые комплекты шьют из качественных материалов: поплина, перкали и сатина. В сочетании цветов используют гармоничные цветовые гаммы, а в дизайне — минимализм. Комплекты упаковывают в чехлы из ткани, чем исключают использование губительного для природы пластика. Каждый комплект вносит вклад в реабилитацию отдельной семьи и ликвидацию нищеты во всем Алтайском крае.
Приобрести готовые комплекты можно в Благотворительном магазине «Charity Market»: @charitymarket22
Совершить предзаказ можно по телефону:
«Творите добро даже во сне: постельное белье от «Mum's stitch»
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