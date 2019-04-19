Как повысить свою самооценку.

Главное: ценить себя и заставить других ценить и восхищаться вами — об этом мы и предлагаем вам поговорить в нашей статье.
Несколько простых шагов к повышению самооценки
Как повысить самооценку? Многие задаются этим вопросом, потому что комплексы — то, что мешает нам наслаждаться общением и самой жизнью. Мы предлагаем вам несколько простых шагов, которые помогут повысить самооценку и научиться любить себя таким, каким мы являетесь.
- Научитесь любить. Вы можете изменить свою внешность, поменять гардероб или избавиться от вредных привычек, что, несомненно, сделает вас лучше, однако сильно ли это изменит ваше внутреннее «я»? Все говорят, что главное — это душа, но вы должны научиться любить себя целиком — со всеми недостатками и вредными привычками. Если вы полюбите себя, вас полюбят и другие, ведь к уверенным людям всегда хочется тянуться.
- Уважайте своё время. Не занимайтесь тем, что вам не нравится — лучше посвятить это время своему хобби или провести его с людьми, которые вам интересны.
- Усовершенствуйтесь. Измениться можно благодаря совсем незначительным деталям — обратите внимание на состояние своей кожи, волос, одежды, тела. Старайтесь стать лучше духовно — развивайтесь, узнавайте что-то новое, найдите себе увлекательное хобби, читайте книги.
- Учитесь отказывать. Умение отказывать может сыграть ключевую роль в становлении вашей личности — но это вовсе не значит, что нужно стать самовлюблённым и эгоистичным болваном. Уметь отказывать — значит ценить своё время и свои возможности.
- Поставьте перед собой определённую цель. И стремитесь к ней. Целеустремленный человек, который умеет добиваться установленных высот, — это уважаемый человек.
- Научитесь преодолевать преграды. При возникновении любой трудности сразу же пытайтесь решить её, а не переживать и плакаться по этому поводу — это закалит ваш характер и заставит вас уважать самого себя.
Чтобы повысить самооценку, нужно полюбить себя и изменить жизненный уклад. Для начала постарайтесь заняться собой, окружите себя интересными людьми, которые делают вас лучше, а также развивайтесь самостоятельно — в том, что вам нравится больше всего или же в том, что вы хотели бы узнать.