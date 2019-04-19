Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 апреля 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
128

Как повысить свою самооценку

Самооценка — основная часть каждых отношений, ведь именно от того, как вы себя преподнесете, зависит то, как вас воспримут окружающие. Конечно же, каждый из нас старается в новой компании показать себя с лучшей стороны, часто пытаясь выдать себя за кого-то другого, но ведь вполне возможно и даже реально понравиться окружающим, будучи самим собой.

Как повысить свою самооценку.
Как повысить свою самооценку.
Фото предоставлено рекламодателем.

Главное: ценить себя и заставить других ценить и восхищаться вами — об этом мы и предлагаем вам поговорить в нашей статье.

Несколько простых шагов к повышению самооценки

Как повысить самооценку? Многие задаются этим вопросом, потому что комплексы — то, что мешает нам наслаждаться общением и самой жизнью. Мы предлагаем вам несколько простых шагов, которые помогут повысить самооценку и научиться любить себя таким, каким мы являетесь.

  • Научитесь любить. Вы можете изменить свою внешность, поменять гардероб или избавиться от вредных привычек, что, несомненно, сделает вас лучше, однако сильно ли это изменит ваше внутреннее «я»? Все говорят, что главное — это душа, но вы должны научиться любить себя целиком — со всеми недостатками и вредными привычками. Если вы полюбите себя, вас полюбят и другие, ведь к уверенным людям всегда хочется тянуться.
  • Уважайте своё время. Не занимайтесь тем, что вам не нравится — лучше посвятить это время своему хобби или провести его с людьми, которые вам интересны.
  • Усовершенствуйтесь. Измениться можно благодаря совсем незначительным деталям — обратите внимание на состояние своей кожи, волос, одежды, тела. Старайтесь стать лучше духовно — развивайтесь, узнавайте что-то новое, найдите себе увлекательное хобби, читайте книги.
  • Учитесь отказывать. Умение отказывать может сыграть ключевую роль в становлении вашей личности — но это вовсе не значит, что нужно стать самовлюблённым и эгоистичным болваном. Уметь отказывать — значит ценить своё время и свои возможности.
  • Поставьте перед собой определённую цель. И стремитесь к ней. Целеустремленный человек, который умеет добиваться установленных высот, — это уважаемый человек.
  • Научитесь преодолевать преграды. При возникновении любой трудности сразу же пытайтесь решить её, а не переживать и плакаться по этому поводу — это закалит ваш характер и заставит вас уважать самого себя.

Чтобы повысить самооценку, нужно полюбить себя и изменить жизненный уклад. Для начала постарайтесь заняться собой, окружите себя интересными людьми, которые делают вас лучше, а также развивайтесь самостоятельно — в том, что вам нравится больше всего или же в том, что вы хотели бы узнать.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость