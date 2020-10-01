Как появилось гадание на картах Таро?

В середине 15 века на европейской территории (предположительно во Флоренции) возникла необычная и мистическая колода карт. Ее при разнообразных дизайнах изготавливали вручную и дарили аристократам, а также представителям знати, чтобы те могли посоветоваться с высшими силами и узнать, что же приготовила им судьба на ближайшее или далекое будущее.

О чем идет речь? Сегодня мы затронем гадание на Таро онлайн, а выше было описано возникновение первых подобных бумажных колод. Хотя важно отметить, что первые схожие символы возникли в Древнем Египте или даже Китае, где они напоминали изображения на стенах усыпальниц фараонов или выглядели как домино (маленькие дощечки с загадочными символами).

Нет ничего удивительного в том, что гадальные карты стремительно стали популярными. В конце концов, правители и видные политики не гнушались предсказаниями будущего, ведь это был всего лишь один из полезных инструментов узнать, какие козни готовит судьба, от какой угрозы следует увернуться, а какая подсказка поможет выдвинуться вперед.

В современном мире люди продолжают использовать гадание таро онлайн, потому что стремятся контролировать судьбу, а не быть послушными куклами. Если у вас есть такого рода информация, то получится избежать множества опасностей и нежеланных событий.

Существует большое разнообразие раскладов, отличающихся по предназначению, цели, категории вопроса и количества карт. Проще всего выполнять гадание онлайн Таро на одну карту. Но это подходит лишь в том случае, если нуждаетесь в конкретном и однозначном ответе. Если же вы ищите полноценный анализ ситуации, то вам подойдет колода Таро, но гадание онлайн уже на три карты.

Три карты, выпавшие из одной колоды, в совокупности предоставляют полноценную картину того, что было, есть и произойдет. С их помощью удается получить детальный ответ на заданный вопрос со всеми нюансами и мелкими огрехами. В таком случае не приходится детально формулировать запрос, ведь три Аркана (младшие и старшие) позволяют глубже проникнуться ситуацией и ответить на побочные вопросы.

Младшие Арканы по масти указывают, в какой сфере рассматривается конкретный запрос при гадании на Таро онлайн. С их помощью удается учитывать также эмоциональный фон и то, насколько сильно на событие повлияет человеческий фактор. То есть, вы получаете не однозначный ответ, а целую историю и полноценное предсказание на будущее.

Гадание на картах Таро. Фото предоставлено ООО «Фикси»

Как выглядит расклад на 3 карты в гадании в режиме онлайн на Таро? Это линейный ряд, где символы выкладываются последовательно один за другим. Числовые позиции отталкиваются от конкретной цели, поэтому могут называться совершенно по-разному.

К примеру, если вы составляете прогноз на событие, то первая позиция описывает то, как прошлое влияет на вашу реальность. Вторая карта раскрывает настоящее и то, как обстоят у вас дела. А вот третий Аркан описывает, как события будут развиваться в ближайшем будущем. Это максимально удобно, ведь вы прослеживаете развитие события из прошлого через настоящее в будущее.

То же самое касается и составления предсказания на отношения. В таком случае первая карта опишет то, как загаданный человек проявляет к вам свои чувства. Второй символ описывает его реальные эмоции и отношение к вам. А вот третий Аркан раскрывает потайные мысли, о которых он сам может не догадываться.

Некоторые применяют три карты для описания конкретной даты. То есть, это схема «карты дня», но при этом задействуется сразу 3 Аркана. Это крайне полезно и удобно, потому что вы составляете полноценный прогноз на день со всеми нюансами и дополнительными факторами.

Важно понимать, что не все решаются выполнять расклад на три карты. Подобная схема требует от предсказателя определенного мастерства. Вам нужно знать значение каждого символа, его роль в определенной позиции и комбинации с другими картами. Придется запоминать трактовку перевернутых карт и их размещение в последовательности с другими картами.

Все это невероятно сложно, поэтому эксперты рекомендуют начинать использовать Таро и гадание в режиме онлайн. В таком случае не придется изучать весь этот неподъемный объем информации. Вы всего лишь задаете вопрос и читаете готовый расклад с трактовкой.