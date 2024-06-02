Как правильно мыть фрукты, овощи и ягоды, чтобы не отравиться

Любые фрукты, овощи и ягоды перед употреблением в пищу необходимо тщательно мыть. О правилах напомнила диетолог Полина Журавлева, пишет «Общественная Служба Новостей» .

По мнению эксперта, некоторые фрукты, ягоды и овощи необходимо мыть не только водой, но и с использованием мыла. После этого мыло нужно тщательно смыть.

«Арбуз и другие бахчевые культуры, которые хранятся на земле, обязательно требуют тщательной мойки. Лучше всего это делать кипятком, чтобы уничтожить все возможные вирусы. Кроме того, на некоторых продуктах есть полимерное покрытие, которое также лучше «растопить» кипятком», — подчеркнула Журавлева.

Диетолог также отметила, что некоторые овощи, фрукты, ягоды или клубни перед употреблением следует замачивать в соленой воде или в растворе соды. Она также рекомендовала ополаскивать очищенные от кожуры мандарины и бананы, так как некоторые микроорганизмы обитают именно на внутренней стороне кожуры этих фруктов и легко могут попасть на сам плод.

Особую опасность представляют пестициды, которыми могут быть обработаны овощи и фрукты. Если их не смыть с плодов, возможны серьезные последствия для здоровья.

«Известно немало случаев, когда ягода, обработанная пестицидами, становилась причиной смерти человека. Поэтому обязательно тщательно мойте плоды», — призвала эксперт.

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