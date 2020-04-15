Как правильно подготовиться к Пасхе: три самых популярных рецепта куличей

Традиционный кулич
Ингредиенты:
- 8−10 яиц
- 0,5 л молока
- 75 г (свежих) или 10−15 г сухих дрожжей
- 150 г сливочного масла
- 500 г сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- 9 стаканов муки
- 1,5 ч.л. соли без верха
Для начала нужно приготовить опару. Для этого дрожжи разводят в теплом молоке. Туда добавляют 1 столовую ложку сахара и 2 стакана муки. Смесь тщательно перемешивается и ставится подниматься в теплое место. Ее объем должен увеличиться в три раза.
Далее готовится тесто. Яйца взбивают с сахаром и солью и добавляют к опаре. Сюда же высыпается оставшаяся мука и постоянно помешивается. Требуется замесить некрутое тесто. Его накрывают пищевой пленкой и ставят в теплое место подниматься в 2−3 раза.
После растапливается на водяной бане масло. К нему добавляют ваниль и вводят полученное в тесто.
Формы для выпечки смазывают любым маслом. Тесто нужно отрывать кусочками и наполнить форму до половины. После ее накрывают полотенцем и дают тесту подойти к краям. Выпекают кулич при температуре 180−200 градусов 15−20 минут. Важно то, что открывать духовку нельзя, иначе кулич осядет.
Украсить его можно обычной белковой глазурью, посыпав цветным «пшеном».
Творожная пасха
Ингредиенты:
- 750 г мягкого творога
- 100 г сливок жирностью 30%
- 100 г сахара
- 1 стакан сметаны
- 3 яйца
- 60 г сахарной пудры
- 2 ст.л. любых крупно порубленных орехов
- 0,5 ч.л. мускатного молотого ореха
- 2 ст.л. изюма
- 2 ч.л. ванильного сахара
- 1 ст.л. апельсиновых цукатов
- 100 г сливочного масла
Творог дважды протереть через сито. Добавить сахарную пудру, размягченное масло и сметану. Как следует перемешать и взбить венчиком.
Сахар растереть добела с яичными желтками, добавить к творожной массе. Пряности перемешать с ванильным сахаром, сливки взбить в густую пену и тоже добавить к творогу.
Взбить яичные белки, осторожно ввести в творог. Перемешать массу деревянной лопаткой в одном направлении. Добавить цукаты, изюм и орехи. Перемешать.
Форму для пасхи застелить пищевой пленкой. Осторожно переложить в нее массу, накрыть дощечкой, на нее положить гнет. Оставить в холодильнике на 1−2 суток.
Шоколадный кулич
Ингредиенты:
- Молоко (тёплое) — 200 мл.
- Дрожжи (свежие) — 20 гр.(если сухие, то 7 гр)
- Масло сливочное — 40 гр
- Масло растительное — 25 мл.
- Яйцо — 1 шт
- Желток — 1 шт.
- Сахар — 110 гр.
- Мука — 500 гр.
- Какао — 60 гр
- Соль щепотка
- Шоколад — 90 гр.
Готовим опару. В миску наливаем теплое молоко, выкладываем раскрошенные дрожжи. Добавляем 1 ст. ложку сахара и 2 ст. ложки муки. Накрываем опару полотенцем, убираем ее на 30 минут в теплое место.
За 5 минут до готовности опары начинаем взбивать яйца с сахаром. Вливаем растительное масло и сливочное масло. Когда опара поднимется, добавляем в нее яично-масляную смесь.
Муку смешиваем с какао, обязательно просеивая. Всыпаем смесь в жидкую массу и перемешиваем все ложкой. Тесто замешиваем на столе руками, перемещаем в миску, накрываем и убираем на 1 час в теплое место.
Плитку шоколада нужно заранее поместить в холодильник, так она будет лучше измельчаться. Разрезать ее на мелкие кусочки и вмешать их в тесто.
Затем распределяем тесто по формам. Так, чтобы оно занимало половину формы, но не более того. Ставим на расстойку на 30 минут. Нужно чтобы тесто увеличилось, и лишь потом отправлять формы в духовку.
Выпекаются шоколадные куличи при температуре 200 градусов 15−20 минут. Затем кулич можно украшать. Полить растопленным на водяной бане шоколадом или глазурью.