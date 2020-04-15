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15 апреля 2°C

Как правильно подготовиться к Пасхе: три самых популярных рецепта куличей

В последнюю неделю Великого поста хозяйки начинают подготовку к Пасхе. Пасхальные куличи — это главное блюдо светлого праздника. На первый взгляд его приготовление может показаться очень простым, но для начала нужно найти именно свой рецепт, а потом немало потрудиться. Altapress.ru подготовил три самых популярных рецепта пасхальных угощений.

Пасха. Кулич. Цветы
Пасха. Кулич. Цветы
СС0

Традиционный кулич

Ингредиенты:

  • 8−10 яиц
  • 0,5 л молока
  • 75 г (свежих) или 10−15 г сухих дрожжей
  • 150 г сливочного масла
  • 500 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 9 стаканов муки
  • 1,5 ч.л. соли без верха
Пасхальный кулич
Пасхальный кулич
фото из свободных источников.

Для начала нужно приготовить опару. Для этого дрожжи разводят в теплом молоке. Туда добавляют 1 столовую ложку сахара и 2 стакана муки. Смесь тщательно перемешивается и ставится подниматься в теплое место. Ее объем должен увеличиться в три раза.

Далее готовится тесто. Яйца взбивают с сахаром и солью и добавляют к опаре. Сюда же высыпается оставшаяся мука и постоянно помешивается. Требуется замесить некрутое тесто. Его накрывают пищевой пленкой и ставят в теплое место подниматься в 2−3 раза.

После растапливается на водяной бане масло. К нему добавляют ваниль и вводят полученное в тесто.

Формы для выпечки смазывают любым маслом. Тесто нужно отрывать кусочками и наполнить форму до половины. После ее накрывают полотенцем и дают тесту подойти к краям. Выпекают кулич при температуре 180−200 градусов 15−20 минут. Важно то, что открывать духовку нельзя, иначе кулич осядет.

Украсить его можно обычной белковой глазурью, посыпав цветным «пшеном».

Пасха. Кулич. Икона
Пасха. Кулич. Икона
СС0

Творожная пасха

Ингредиенты:

  • 750 г мягкого творога
  • 100 г сливок жирностью 30%
  • 100 г сахара
  • 1 стакан сметаны
  • 3 яйца
  • 60 г сахарной пудры
  • 2 ст.л. любых крупно порубленных орехов
  • 0,5 ч.л. мускатного молотого ореха
  • 2 ст.л. изюма
  • 2 ч.л. ванильного сахара
  • 1 ст.л. апельсиновых цукатов
  • 100 г сливочного масла
Кулич, пасха и крашеные яйца
Кулич, пасха и крашеные яйца
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Творог дважды протереть через сито. Добавить сахарную пудру, размягченное масло и сметану. Как следует перемешать и взбить венчиком.

Сахар растереть добела с яичными желтками, добавить к творожной массе. Пряности перемешать с ванильным сахаром, сливки взбить в густую пену и тоже добавить к творогу.

Взбить яичные белки, осторожно ввести в творог. Перемешать массу деревянной лопаткой в одном направлении. Добавить цукаты, изюм и орехи. Перемешать.

Форму для пасхи застелить пищевой пленкой. Осторожно переложить в нее массу, накрыть дощечкой, на нее положить гнет. Оставить в холодильнике на 1−2 суток.

Шоколадный кулич

Ингредиенты:

  • Молоко (тёплое) — 200 мл.
  • Дрожжи (свежие) — 20 гр.(если сухие, то 7 гр)
  • Масло сливочное — 40 гр
  • Масло растительное — 25 мл.
  • Яйцо — 1 шт
  • Желток — 1 шт.
  • Сахар — 110 гр.
  • Мука — 500 гр.
  • Какао — 60 гр
  • Соль щепотка
  • Шоколад — 90 гр.
Пасха. Кулич.
Пасха. Кулич.
СС0

Готовим опару. В миску наливаем теплое молоко, выкладываем раскрошенные дрожжи. Добавляем 1 ст. ложку сахара и 2 ст. ложки муки. Накрываем опару полотенцем, убираем ее на 30 минут в теплое место.

За 5 минут до готовности опары начинаем взбивать яйца с сахаром. Вливаем растительное масло и сливочное масло. Когда опара поднимется, добавляем в нее яично-масляную смесь.

Муку смешиваем с какао, обязательно просеивая. Всыпаем смесь в жидкую массу и перемешиваем все ложкой. Тесто замешиваем на столе руками, перемещаем в миску, накрываем и убираем на 1 час в теплое место.

Плитку шоколада нужно заранее поместить в холодильник, так она будет лучше измельчаться. Разрезать ее на мелкие кусочки и вмешать их в тесто.

Затем распределяем тесто по формам. Так, чтобы оно занимало половину формы, но не более того. Ставим на расстойку на 30 минут. Нужно чтобы тесто увеличилось, и лишь потом отправлять формы в духовку.

Выпекаются шоколадные куличи при температуре 200 градусов 15−20 минут. Затем кулич можно украшать. Полить растопленным на водяной бане шоколадом или глазурью.

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