Как правильно подготовиться к Пасхе: три самых популярных рецепта куличей

В последнюю неделю Великого поста хозяйки начинают подготовку к Пасхе. Пасхальные куличи — это главное блюдо светлого праздника. На первый взгляд его приготовление может показаться очень простым, но для начала нужно найти именно свой рецепт, а потом немало потрудиться. Altapress.ru подготовил три самых популярных рецепта пасхальных угощений.

Традиционный кулич

Ингредиенты: 8−10 яиц

0,5 л молока

75 г ( свежих) или 10−15 г сухих дрожжей

свежих) или 10−15 г сухих дрожжей 150 г сливочного масла

500 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

9 стаканов муки

1,5 ч.л. соли без верха

Пасхальный кулич фото из свободных источников.

Для начала нужно приготовить опару. Для этого дрожжи разводят в теплом молоке. Туда добавляют 1 столовую ложку сахара и 2 стакана муки. Смесь тщательно перемешивается и ставится подниматься в теплое место. Ее объем должен увеличиться в три раза.

Далее готовится тесто. Яйца взбивают с сахаром и солью и добавляют к опаре. Сюда же высыпается оставшаяся мука и постоянно помешивается. Требуется замесить некрутое тесто. Его накрывают пищевой пленкой и ставят в теплое место подниматься в 2−3 раза.

После растапливается на водяной бане масло. К нему добавляют ваниль и вводят полученное в тесто.

Формы для выпечки смазывают любым маслом. Тесто нужно отрывать кусочками и наполнить форму до половины. После ее накрывают полотенцем и дают тесту подойти к краям. Выпекают кулич при температуре 180−200 градусов 15−20 минут. Важно то, что открывать духовку нельзя, иначе кулич осядет.

Украсить его можно обычной белковой глазурью, посыпав цветным «пшеном».

Пасха. Кулич. Икона СС0

Творожная пасха

Ингредиенты: 750 г мягкого творога

100 г сливок жирностью 30%

100 г сахара

1 стакан сметаны

3 яйца

60 г сахарной пудры

2 ст.л. любых крупно порубленных орехов

0,5 ч.л. мускатного молотого ореха

2 ст.л. изюма

2 ч.л. ванильного сахара

1 ст.л. апельсиновых цукатов

100 г сливочного масла

Кулич , пасха и крашеные яйца СС0

Творог дважды протереть через сито. Добавить сахарную пудру, размягченное масло и сметану. Как следует перемешать и взбить венчиком.

Сахар растереть добела с яичными желтками, добавить к творожной массе. Пряности перемешать с ванильным сахаром, сливки взбить в густую пену и тоже добавить к творогу.

Взбить яичные белки, осторожно ввести в творог. Перемешать массу деревянной лопаткой в одном направлении. Добавить цукаты, изюм и орехи. Перемешать.

Форму для пасхи застелить пищевой пленкой. Осторожно переложить в нее массу, накрыть дощечкой, на нее положить гнет. Оставить в холодильнике на 1−2 суток.

Шоколадный кулич

Ингредиенты: Молоко ( тёплое) — 200 мл.

тёплое) — 200 мл. Дрожжи ( свежие) — 20 гр.(если сухие , то 7 гр)

свежие) — 20 гр.(если сухие то 7 гр) Масло сливочное — 40 гр

Масло растительное — 25 мл.

Яйцо — 1 шт

Желток — 1 шт.

Сахар — 110 гр.

Мука — 500 гр.

Какао — 60 гр

Соль щепотка

Шоколад — 90 гр.

Пасха. Кулич. СС0

Готовим опару. В миску наливаем теплое молоко, выкладываем раскрошенные дрожжи. Добавляем 1 ст. ложку сахара и 2 ст. ложки муки. Накрываем опару полотенцем, убираем ее на 30 минут в теплое место.

За 5 минут до готовности опары начинаем взбивать яйца с сахаром. Вливаем растительное масло и сливочное масло. Когда опара поднимется, добавляем в нее яично-масляную смесь.

Муку смешиваем с какао, обязательно просеивая. Всыпаем смесь в жидкую массу и перемешиваем все ложкой. Тесто замешиваем на столе руками, перемещаем в миску, накрываем и убираем на 1 час в теплое место.

Плитку шоколада нужно заранее поместить в холодильник, так она будет лучше измельчаться. Разрезать ее на мелкие кусочки и вмешать их в тесто.

Затем распределяем тесто по формам. Так, чтобы оно занимало половину формы, но не более того. Ставим на расстойку на 30 минут. Нужно чтобы тесто увеличилось, и лишь потом отправлять формы в духовку.

Выпекаются шоколадные куличи при температуре 200 градусов 15−20 минут. Затем кулич можно украшать. Полить растопленным на водяной бане шоколадом или глазурью.