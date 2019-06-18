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Жизнь

Как правильно проехать по ремонтируемой улице Попова в Барнауле

Как мы уже сообщали, с 18 по 23 июня в Барнауле из-за капитального ремонта трамвайных путей по улице Попова изменена схема движения трамвайных маршрутов и городского транспорта. Рассказываем, к чему нужно быть готовым водителям и пешеходам.

Ремонт дороги. Реконструкция улицы Попова.
Ремонт дороги. Реконструкция улицы Попова.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Как будет ходить автотранспорт

Ремонтные работы в значительной степени повлияют на направление движения автотранспорта. Для машин и автобусов будет организовано движение по встречной проезжей части поэтапно: по нечетной (с 18 по 23 июня) и четной сторонам ул. Попова (с 24 по 30 июня). Встречные потоки движения будут разделены бетонными блоками.

Схема проезда по улице Попова в Барнауле.
Схема проезда по улице Попова в Барнауле.
barnaul.org

Когда и на сколько закроют движение трамваям

  • С 9:00 18 июня до 5:00 22 июня по ул. Попова от ст."Докучаево" до пр. Космонавтов.
  • С 9:00 18 июня до 24:00 23 июня по пр. Космонавтов от ост. «Мясокомбинат» до ул. Малахова.
Схема проезда по улице Попова в Барнауле.
Схема проезда по улице Попова в Барнауле.
barnaul.org

Как будут ездить трамваи

Движение трамваев с 18 июня по 21 июня организуют следующим образом:

  • маршрут № 1 …пр. Космонавтов, далее по ул. Малахова, ул. Антона Петрова, ул. Попова до ст. «Докучаево»,
  • маршрут № 2: по маршруту от ст. «Пивзавод» до ст. «Докучаево»,
  • маршрут № 5: …ул. Малахова, далее пр. Космонавтов до ст. «Поток».

Движение трамваев с 22 июня по 23 июня организуют следующим образом:

  • движение маршрутов № 1, № 2 на пересечении ул. Попова — пр. Космонавтов будет открыто,
  • маршрут № 5: …ул. Малахова, далее пр. Космонавтов до ст. «Поток».
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