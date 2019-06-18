Как правильно проехать по ремонтируемой улице Попова в Барнауле

Как будет ходить автотранспорт
Ремонтные работы в значительной степени повлияют на направление движения автотранспорта. Для машин и автобусов будет организовано движение по встречной проезжей части поэтапно: по нечетной (с 18 по 23 июня) и четной сторонам ул. Попова (с 24 по 30 июня). Встречные потоки движения будут разделены бетонными блоками.
Когда и на сколько закроют движение трамваям
- С 9:00 18 июня до 5:00 22 июня по ул. Попова от ст."Докучаево" до пр. Космонавтов.
- С 9:00 18 июня до 24:00 23 июня по пр. Космонавтов от ост. «Мясокомбинат» до ул. Малахова.
Как будут ездить трамваи
Движение трамваев с 18 июня по 21 июня организуют следующим образом:
- маршрут № 1 …пр. Космонавтов, далее по ул. Малахова, ул. Антона Петрова, ул. Попова до ст. «Докучаево»,
- маршрут № 2: по маршруту от ст. «Пивзавод» до ст. «Докучаево»,
- маршрут № 5: …ул. Малахова, далее пр. Космонавтов до ст. «Поток».
Движение трамваев с 22 июня по 23 июня организуют следующим образом:
- движение маршрутов № 1, № 2 на пересечении ул. Попова — пр. Космонавтов будет открыто,
- маршрут № 5: …ул. Малахова, далее пр. Космонавтов до ст. «Поток».