Традиции на День Крещения Руси
В 988 году во время правления князя Владимира Русь приняла новую религию - христианство.
Так, 28 июля - День памяти равноапостольного великого князя Владимира, во Святом Крещении Василия.
Что касается народных примет, считалось, что днем 28 июля часто бывает очень солнечно.
Если заниматься работами в жаркую погоду сегодня, можно увидеть дурное предзнаменование, которое сбудется в скором времени. Поэтому на жаре старались не работать.
Также считалось, что 28 июля - женский день. Сегодня по народному календарю женщины чествовали свою покровительницу - Матушку Улиту.
Сегодня хороший день для мытья окон, а также чтобы оставить их открытыми настежь. Бытовало поверье, что солнце в этот день обладает благотворной очистительной силой.
Что нельзя делать на Кирика и Улиту
- Не смотреть на небо ночью. Если увидеть падающую звезду - ждет несчастье. Считалось, что с неба падают души грешников, и если увидеть их, то скоро произойдет что-то неприятное.
- Нельзя собирать урожай на продажу, только для себя - иначе жаркое солнце погубит посевы.
- Не жаловаться на судьбу и проблемы посторонним. Люди могут сглазить, и ситуация испортится еще больше. Не стоит также вспоминать плохое и пребывать в плохом настроении.
- Не начинать что-то новое - результат не понравится, будет плохим.
- Не ругаться с начальством или людьми, которые выше по положению - будут проблемы в работе и доходах.
- Не делать крупные и ответственные, незапланированные покупки - к неудаче.
- Не оставлять без присмотра детей на улице - нечистая сила сегодня охотится на одиноких, поэтому за детьми нужно особенно внимательно следить.
- Не отказываться от совместной работы и сотрудничества - значит упустить выгоду, которую они в себе таят.
Приметы на 28 июля
- Утром ливень — к яркому солнцу днем.
- Вечером туман — к дождю на следующий день.
- Липа пожелтела — осень предстоит поздняя.
- Лиственные деревья (кроме липы) стали желтеть — к ранней осени.
- Ветер сменился — погода станет противоположной.
- Ботва моркови поникла — к осадкам.
- Жуки низко летают — будет солнце.
- Дождь и сильный ветер — к скорому окончанию непогоды.
- Кузнечики громко трещат — будет сухая погода.
- После дождя не видно радуги — стоит ждать солнечные дни.
- Восточный ветер — к дождю несколько дней подряд.
- Южный ветер — ожидайте ясную погоду.