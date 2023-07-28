28 июля 2023 года проходит церковный праздник День Крещения Руси и народный Кирик и Улита. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

В Барнауле отметили День крещения Руси.

Традиции на День Крещения Руси

В 988 году во время правления князя Владимира Русь приняла новую религию - христианство.

Так, 28 июля - День памяти равноапостольного великого князя Владимира, во Святом Крещении Василия.

Что касается народных примет, считалось, что днем 28 июля часто бывает очень солнечно.

Если заниматься работами в жаркую погоду сегодня, можно увидеть дурное предзнаменование, которое сбудется в скором времени. Поэтому на жаре старались не работать.

Также считалось, что 28 июля - женский день. Сегодня по народному календарю женщины чествовали свою покровительницу - Матушку Улиту.

Сегодня хороший день для мытья окон, а также чтобы оставить их открытыми настежь. Бытовало поверье, что солнце в этот день обладает благотворной очистительной силой.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Олег Богданов

Что нельзя делать на Кирика и Улиту

Не смотреть на небо ночью. Если увидеть падающую звезду - ждет несчастье. Считалось, что с неба падают души грешников, и если увидеть их, то скоро произойдет что-то неприятное.

Нельзя собирать урожай на продажу, только для себя - иначе жаркое солнце погубит посевы.

Не жаловаться на судьбу и проблемы посторонним. Люди могут сглазить, и ситуация испортится еще больше. Не стоит также вспоминать плохое и пребывать в плохом настроении.

Не начинать что-то новое - результат не понравится, будет плохим.

Не ругаться с начальством или людьми, которые выше по положению - будут проблемы в работе и доходах.

Не делать крупные и ответственные, незапланированные покупки - к неудаче.

Не оставлять без присмотра детей на улице - нечистая сила сегодня охотится на одиноких, поэтому за детьми нужно особенно внимательно следить.

Не отказываться от совместной работы и сотрудничества - значит упустить выгоду, которую они в себе таят.

В День крещения Руси в Барнауле звонили во все колокола. Олег Богданов

Приметы на 28 июля

Утром ливень — к яркому солнцу днем.

Вечером туман — к дождю на следующий день.

Липа пожелтела — осень предстоит поздняя.

Лиственные деревья (кроме липы) стали желтеть — к ранней осени.

Ветер сменился — погода станет противоположной.

Ботва моркови поникла — к осадкам.

Жуки низко летают — будет солнце.

Дождь и сильный ветер — к скорому окончанию непогоды.

Кузнечики громко трещат — будет сухая погода.

После дождя не видно радуги — стоит ждать солнечные дни.

Восточный ветер — к дождю несколько дней подряд.

Южный ветер — ожидайте ясную погоду.

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