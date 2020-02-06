Как правильно провести день святой Ксении Петербургской и о чем ей молиться

6 февраля — православный праздник, день Ксении Петербургской — одной из самых любимых и почитаемых православных святых. Она жила в 18 веке в Петербурге и прославилась большим количеством чудес. Рассказываем, кто такая Ксения Петербургская, о чем ей молятся и как правильно провести день святой Ксении 2020.

Кто такая святая Ксения Петербургская

Судьба святой Ксении удивительна. Эта девушка родилась в первой половине 18 века. Уже в 26 лет она овдовела: ее любимый муж скоропостижно скончался, не успев принести христианское покаяние перед смертью. После этого святая Ксения приняла подвиг юродства.

Юродивые в православном вероучении — это религиозные подвижники, которые намеренно ведут себя как безумные, чтобы обличать мирские ценности и скрывать собственные добродетели.

Святая Ксения Петербургская оделась в одежду мужа, назвалась его именем и уверяла всех, что умер не он, а Ксения. Девушка раздала имущество нуждающимся и много лет бродила по Петербургу. Молилась по ночам в поле. Втайне ночью на строительстве церкви таскала кирпичи, чтобы рабочим было легче. Отказывалась от теплой одежды и страдала от стужи зимой. Милостыню, которая изредка брала у добрых людей, она сразу раздавала нищим.

Церковь. Храм. Православие СС0

Сначала жители Петербурга считали блаженную Ксению сумасшедшей. Над святой смеялись, называли безумной. Но постепенно люди увидели, что ее странные речи и высказывания — осмысленны. Петербуржцы поняли, что юродивая прозорлива. Кроме того, люди заметили: к кому блаженная проявила благосклонность, к тому приходит благополучие.

В подвиге юродства святая блаженная Ксения Петербургская провела около 45 лет. Ее похоронили на Смоленском кладбище. Над могилой со временем построили часовню. К лику святых Ксению Петербургскую причислили в 1988 году.

О чем молятся святой Ксении Петербургской

К святой Ксении Петербургской верующие обращаются со всеми жизненными трудностями.

В православии у святых и икон нет специализации. Нельзя сказать: этому Божьему угоднику можно молиться только о здоровье, а этой иконе — только о семейном благополучии. Есть традиции, о чем молятся тому или иному святому, но не более.

Церковь. Храм. Православие СС0

День святой Ксении Петербургской 2020

В православные праздники нужно сходить на богослужение в храм.

Многие интернет-ресурсы сообщают о большом количестве запретов, связанных с важными православными праздниками. Якобы нельзя делать уборку, шить, заниматься огородом. Это неправда.

В церкви рекомендуют посвятить праздничный день Богу и близким, но если у человека нет возможности не работать, это не считается грехом.

Как и в любой другой день, в праздник святой Ксении Петербургской не стоит увлекаться приметами, проводить оккультные и магические обряды.