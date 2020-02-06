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Как правильно провести день святой Ксении Петербургской и о чем ей молиться

6 февраля — православный праздник, день Ксении Петербургской — одной из самых любимых и почитаемых православных святых. Она жила в 18 веке в Петербурге и прославилась большим количеством чудес. Рассказываем, кто такая Ксения Петербургская, о чем ей молятся и как правильно провести день святой Ксении 2020.

Церковь. Религия. Кадило
Церковь. Религия. Кадило
СС0

Кто такая святая Ксения Петербургская

Судьба святой Ксении удивительна. Эта девушка родилась в первой половине 18 века. Уже в 26 лет она овдовела: ее любимый муж скоропостижно скончался, не успев принести христианское покаяние перед смертью. После этого святая Ксения приняла подвиг юродства.

Юродивые в православном вероучении — это религиозные подвижники, которые намеренно ведут себя как безумные, чтобы обличать мирские ценности и скрывать собственные добродетели.

Святая Ксения Петербургская оделась в одежду мужа, назвалась его именем и уверяла всех, что умер не он, а Ксения. Девушка раздала имущество нуждающимся и много лет бродила по Петербургу. Молилась по ночам в поле. Втайне ночью на строительстве церкви таскала кирпичи, чтобы рабочим было легче. Отказывалась от теплой одежды и страдала от стужи зимой. Милостыню, которая изредка брала у добрых людей, она сразу раздавала нищим.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Сначала жители Петербурга считали блаженную Ксению сумасшедшей. Над святой смеялись, называли безумной. Но постепенно люди увидели, что ее странные речи и высказывания — осмысленны. Петербуржцы поняли, что юродивая прозорлива. Кроме того, люди заметили: к кому блаженная проявила благосклонность, к тому приходит благополучие.

В подвиге юродства святая блаженная Ксения Петербургская провела около 45 лет. Ее похоронили на Смоленском кладбище. Над могилой со временем построили часовню. К лику святых Ксению Петербургскую причислили в 1988 году.

О чем молятся святой Ксении Петербургской

К святой Ксении Петербургской верующие обращаются со всеми жизненными трудностями.

В православии у святых и икон нет специализации. Нельзя сказать: этому Божьему угоднику можно молиться только о здоровье, а этой иконе — только о семейном благополучии. Есть традиции, о чем молятся тому или иному святому, но не более.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

День святой Ксении Петербургской 2020

В православные праздники нужно сходить на богослужение в храм.

Многие интернет-ресурсы сообщают о большом количестве запретов, связанных с важными православными праздниками. Якобы нельзя делать уборку, шить, заниматься огородом. Это неправда.

В церкви рекомендуют посвятить праздничный день Богу и близким, но если у человека нет возможности не работать, это не считается грехом.

Как и в любой другой день, в праздник святой Ксении Петербургской не стоит увлекаться приметами, проводить оккультные и магические обряды.

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