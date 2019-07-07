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7 июля 20°C

Иван Купала 2019: традиции, обряды, история праздника

Праздник Ивана Купалы известен как день, в который все вокруг обливаются. Но наши предки вкладывали в 7 июля куда больший смысл. Рассказываем, какова история Ивана Купалы и как правильно провести праздник.

Иван Купала в Барнауле. 7 июля 2016 года.
Иван Купала в Барнауле. 7 июля 2016 года.
Михаил Хаустов

История Ивана Купалы

У язычников праздник был посвящен летнему солнцестоянию: это день цветения и плодородия.

Подлинное значение слова «Купала» неизвестно. Но существует множество версий — слово может обозначать костер, водоем или место для празднования. Отсюда и главные символы Дня Ивана Купала: огонь и вода.

Раньше, с 6 на 7 июля, народ повсеместно собирал росу — якобы она обладала магическими свойствами и была послана небесами, пишет Культура.РФ. Тот, кто ночью умывался росой, якобы хорошел и здоровел. Главным героем празднества считался водяной. Но не все празднующие стремились к воде. Некоторые устраивали ночные купания, а кто-то наоборот боялся потревожить обитателя. Тогда разводили костер и «очищались» огнем.

Ромео и Джульетта по-славянски

Существовало поверье о брате и сестре: Купале и Костроме. Их разлучили еще в детстве.

Будучи взрослой Кострома гуляла по берегу реки. С ее головы на воду упал венок. В это время на лодке мимо проплывал юноша. Он подобрал венок и вернул его девушке.

Венок.
Венок.
СС0

Только после свадьбы они поняли, что жених — ее потерянный брат Купала. В отчаянии молодожены бросились в реку. Девушка стала русалкой, а юноша погиб. Кострома попросила богов, и они сплели тела влюбленных в цветок, который христиане назвали иван-да-марья.

Приметы праздника

Иван-да-марью принято было собирать как раз в купальскую ночь. Считалось, что в это время растения набирают невиданную силу. Язычники верили, что цветки ивана-да-марьи, разложенные по углам избы, защищают от воров.

Главный атрибут Ивана Купалы — папоротник. Призрачный цветок искали целыми поселениями. А тому, кто найдет и сорвет — якобы будет послан волшебный дар.

Гадания на Ивана Купала

Наши предки считали: кто прыгнет через костер выше всех, в следующем году будет самым счастливым, пишет Культура. РФ.

Костер. Огонь.
Костер. Огонь.
СС0

На воду пускали венки: далеко уплывший — хороший знак, значит желание сбудется. В какую сторону венок поплыл, оттуда и жених прибудет. На месте застыл — замуж идти не скоро, а на дно пошел — удачи в делах любовных не видать. «Венок утонул — милый обманул».

Еще одно гадание на любовь и удачу. На закате бросали небольшой камень в таз с водой, загадывали желание. Если четное число кругов — исполнится, если нет — мечты не видать.

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