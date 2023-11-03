Как правильно тормозить зимой на автомобиле с ABS и без нее

Зимой привычные правила торможения не работают — гололед каждый раз усугубляет ситуацию. Госавтоинспекция Алтайского края напоминает, как вести себя при торможении с блокировкой колес и без нее в это время года.

Что такое ABS и зачем она нужна

ABS — система, благодаря которой колеса автомобиля не блокируются при торможении.

Если бы такого механизма не существовало, то колеса авто можно было бы сравнить с лыжами. Они перестанут вращаться, но машина продолжит скользить. При этом скорость замедления транспорта будет низкой. Пройдет довольно много времени, прежде чем машина остановится окончательно. Это очень опасно.

А когда работает ABS, то есть колеса не блокируются, торможение становится более эффективным и предсказуемым. Транспортом можно даже управлять — объезжать препятствия, лавировать. Вероятность, что автомобиль занесет, уменьшается.

Тормозить зимой на автомобиле нужно правильно. Фото: Дмитрий Лямзин.

Как правильно тормозить зимой с ABS

Торможение на снегу или льду может спровоцировать рыскание — потерю автомобилем курсовой устойчивости.

Чтобы этого избежать, необходимо в промежутках между тормозными импульсами делать короткие подруливания. При этом нельзя допускать заноса авто.

ABS еще и подает сигнал водителю при торможении — педаль начинает "потрескивать" или "вибрировать".

Часто зимой под колесами могут быть разные покрытия. Например, справа — снег, а слева — чистый асфальт или лед. Сцепление колес в таком случае отличается в разы. ABS поможет избежать заноса в этом случае, потому что способна управлять каждым колесом по-отдельности.

Тормозить зимой на автомобиле нужно правильно. Фото: Дмитрий Лямзин.

Как тормозить зимой, если нет системы ABS

Не на всех машинах стоит антиблокировка колес. Однако безопасно ездить можно и без нее.

Например, существует способ, не позволяющий колесам прекращать вращение. Это прерывистое торможение.

Суть в том, что водитель нажимает на педаль тормоза и в момент блокировки колес немного ее приотпускает. А затем — снова нажимает.

Но к такому нужно привыкнуть. Поэтому нужны интенсивные тренировки, чтобы приучить себя к такой работе с педалью тормоза.

Самое сложное в прерывистом торможении на льду — почувствовать момент блокировки колес. На льду это происходит очень быстро, водитель способен и не заметить. Как итог — автомобиль занесет.

Понять, что колеса заблокировались, просто. Во-первых, слышен характерный шорох шипов (при их наличии). Во-вторых, автомобиль не тормозит — потому что скользит.

В этот момент нужно ослабить давление на педаль тормоза и вновь на нее нажать. Как написано выше — делать это нужно с большой частотой, чтобы колеса не успевали полностью заблокироваться.



При прерывистом торможении педаль сцепления должна быт выжата, иначе при первой же блокировке колес двигатель заглохнет и автомобиль полностью потеряет управление.

Тормозить зимой на автомобиле нужно правильно. Фото: Дмитрий Лямзин.

В чем заключается превосходство ABS

Автоспортсмены при торможении умудряются нажимать на педаль до десяти раз в секунду. Среднестатистические водители около 3-4 раз.

Здесь-то и проявляется превосходство ABS. Она способна передавать несколько десятков тормозных импульсов в секунду.

Существуют еще и многоканальные системы антиблокировки колес. Они могут менять эффективность торможения каждого колеса в отдельности. А водитель, естественно, не может. Каким бы профессионалам он ни был.