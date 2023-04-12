На Пасху хочется порадовать себя самыми вкусными и свежими продуктами. Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, куличей и творога для праздника, сообщают РИА Новости.

Пасхальные яйца

Когда покупаете яйца, обратите внимание на дату их сортировки и внешний вид. Качественный продукт должен быть правильной формы, ровным и гладким, без повреждений.

Не берите яйца, если на скорлупе есть кровяные следы, перья и птичий помет. Также воздержитесь от покупки с рук или автомашин.

Чтобы яйца сохранились как можно дольше, держите их в холодильнике. Диетические яйца хранятся 7 суток, столовые — от 8 до 25 дней, мытые — 12 дней.

А вот сваренные яйца хранятся совсем недолго — не более 36 часов.

Пасха , пасхальные яйца. СС0

Праздничные куличи

О качестве кулича говорит его верхушка. Глазурь кулича не должна быть липкой и с белесым налетом. Если верхушка не будет сухой, то угощение испортится еще до окончания срока годности.

Основание кулича не должно иметь пустоты, подгоревшие места, разрывы и неровности.

При правильном хранении сдобные куличи не портятся и не засыхают примерно 7−10 дней. Если угощение сделано на творожном тесте, то оно портится быстрее и хранится всего три дня.

Пасха. Кулич. СС0

Творожная пасха

Покупая творог для творожной пасхи, убедитесь в его качестве. Роспотребнадзор обращает внимание на цвет и консистенцию. Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах.

По консистенции творог должен быть мягким, нежно-маслянистым и однородным. Продукт следует хранить в герметичной упаковке.

В нежирном твороге может в небольшом количестве выделяться сыворотка.

Сырая творожная пасха может храниться не больше двух дней, а заварная чуть дольше — максимально четыре дня.