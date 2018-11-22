День Благодарения-2018. Как праздник урожая превратился в парад надувных фигур и жирной индейки в США

22 ноября американцы отмечают День Благодарения. Праздник с многовековой историей завоевал внимание миллионов людей по всему миру. О том, как появился День Благодарения и как его отмечают — читайте в материале altapress.ru.

Первый «День благодарения»

Осенью 1620 года английские паломники и религиозные сепаратисты из города Плимут отправились на поиски нового дома. Их целью было найти место, где они могли бы свободно следовать своей вере и обучать ей всех желающих. Через несколько месяцев странствий на небольшом судне «Мейфлауэр» 102 его пассажира высадились на побережье Северной Америки. Переселенцы начали строить деревню — Плимутскую колонию.

Индейский народ Вампаноаги, который проживал на этой территории помог паломникам пережить трудную зиму, а весной научил выращивать кукурузу, ловить рыбу, извлекать сок из кленов. Первый урожай оказался богатым. И в ноябре 1621 году по этому случаю в Плимутской колонии организовали пир. Не забыли пригласить и народ коренных американцев.

Праздник по случаю осеннего сбора урожая и был первым «Днем Благодарения» в Америке. Следующие два столетия праздник отмечали отдельными колониями или «штатами». И только в 1863 году президент Авраам Линкольн провозгласил его национальным.

Первоначально этот день носил явный религиозный подтекст. Праздник устраивали в знак благодарности за достаток и хорошее отношение. В первую очередь признательность была направлена богу, а уже потом семье и друзьям.

Праздник в наши дни

В четвертый четверг ноября в США и во второй вторник октября в Канаде — общепринятые дни Благодарения. Для США и Канады этот день утратил прежнюю религиозность. Его воспринимают как национальный, гражданский праздник. По традиции в День Благодарения устраивают праздничный обед. В доме собирается несколько поколений одной семьи и близкие друзья.

Главные блюда, которые готовят американцы для застолья, практически не изменились со времен первых празднований — фаршированная индейка и тыквенный пирог. На столе обязательно должно быть изобилие сезонных фруктов и овощей, орехи. В этот день не принято дарить друг другу подарки.

Парад Дня Благодарения

В Нью-Йорке каждый год в четвертый четверг ноября проходит парад, который приурочен к рождественским праздникам. Организатором шествия надувных фигур ещё в 1924 году стала сеть универмагов «Мейси» («Macy»). Ежегодно свидетелями этого шоу становятся больше двух миллионов человек.

Действо привлекает огромное количество туристов. Парад тесно связан с Черной пятницей и дальнейшими рождественскими распродажами. Многие из тех, кто приехал посмотреть на это событие с удовольствием повышают уровень продаж местных кафе, торговых центров и прочего. По этому случаю в этот день открываются обновленные, яркие и праздничные витрины магазинов.