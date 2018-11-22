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Жизнь
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Икона «Скоропослушница»: в чем помогает и когда ей молятся

22 ноября в православной церкви установлен праздник в честь иконы «Скоропослушницы». Этот лик помогает глухим, слепым и будущим матерям. Рассказываем, какими чудесами прославилась икона «Скоропослушница», что о ней известно и о чем ей молятся верующие.

Православная церковь. Храм
Православная церковь. Храм
СС0

Что известно об иконе Скоропослушнице?

Икона &quot;Скоропослушница&quot;.
Икона «Скоропослушница».
days.pravoslavie.ru/Images/ii2970&2488.htm

Считается, что этот образ существует больше тысячи лет. По монашескому преданию, образ написали в 10 веке, пишет «Фома».

На иконе изображена Богородица, которая правой рукой благословляет прихожанина, а левой держит ребенка. Название «Скоропослущница» этот святой лик получил в 17 веке после случая в Дохиарском монастыре.

Какие чудеса происходили с иконой

В 1664 году трапезарь Нил проходил ночью в трапезную с зажженной лучиной и услышал от образа Богородицы, голос, призывающий его больше не ходить в этом месте и не коптить икону.

Монах не поверил происходящему и продолжал ходить в трапезную с коптящей лучиной. Вскоре он ослеп. После этого Нил вспомнил о предупреждении.

Он стал усилено молиться перед образом. Через некоторое время он услышал голос, извещавший его о прощении. После этого к нему вернулось зрение.

Кто и о чем молится иконе «Скоропослушнице»

Считается, что молиться перед образом стоит тем, кто страдает болезнями, паническими атаками и частыми депрессиями. Считается, что «Скоропослушница» помогает восстановить душевное равновесие. Страдающим от слепоты, немоты и глухоты нужно молиться о здоровье, будущим матерям — о благополучных родах, согрешившим людям — о прощении, пишет bogolub.info.

Где находится икона «Скоропослушница»

Подлинный образ Богоматери можно увидеть в Греции в Дохиарском монастыре. Однако по всему миру есть несколько ее копий, в том числе и в храмах России, пишет ikona-i-molitva.info.

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