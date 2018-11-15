Шуйская-Смоленская: как икона спасла город от моровой язвы и холеры

Шуйская-Смоленская икона Божией Матери — почитаемый в России образ, написанный по иконографическому типу Одигитрия. По преданию, святая икона спасла жителей Шуи от нескольких страшных болезней.

История Шуйской-Смоленской иконы

Литография 1862 года Шуйско-Смоленской иконы Божией Матери 1655 года из Воскресенского собора Шуи СС0 , via Wikimedia Commons

В 1654—1655 годах в городе Шуе свирепствовала моровая язва. Население просило у бога спасения от этой болезни.

По совету прихожанина Воскресенской церкви, жители города собрали средства и заказали список со Смоленской иконы Божией Матери.

В течение недели, пока иконописец работал над образом, горожане постились и молились. Когда икона была готова, они причастились и внесли написанную икону в церковь.

По преданию, после этого моровая язва прекратилась, пишет pravmir.ru.

В 1831 году помощью Богоматери в Шуе прекратилась эпидемия холеры.

Что такое Одигитрия?

Одигитрия, то есть «путеводительница» — это распространенный тип иконописного изображения Богородицы и Христа.

Иисус Христос-подросток сидит на руках Матери. Правой рукой благословляет, а левой — держит свиток (или книгу). Богородицу, как правило, изображают по пояс.

Шуйская-Смоленская икона отличается от традиционной Одигитрии: на этой иконе Христос изображен боком к молящимся. Он поставил правую ступню на левое колено, а свиток поднял к лицу Богородицы.