Шуйская-Смоленская: как икона спасла город от моровой язвы и холеры

История Шуйской-Смоленской иконы
В 1654—1655 годах в городе Шуе свирепствовала моровая язва. Население просило у бога спасения от этой болезни.
По совету прихожанина Воскресенской церкви, жители города собрали средства и заказали список со Смоленской иконы Божией Матери.
В течение недели, пока иконописец работал над образом, горожане постились и молились. Когда икона была готова, они причастились и внесли написанную икону в церковь.
По преданию, после этого моровая язва прекратилась, пишет pravmir.ru.
В 1831 году помощью Богоматери в Шуе прекратилась эпидемия холеры.
Что такое Одигитрия?
Одигитрия, то есть «путеводительница» — это распространенный тип иконописного изображения Богородицы и Христа.
Иисус Христос-подросток сидит на руках Матери. Правой рукой благословляет, а левой — держит свиток (или книгу). Богородицу, как правило, изображают по пояс.
Шуйская-Смоленская икона отличается от традиционной Одигитрии: на этой иконе Христос изображен боком к молящимся. Он поставил правую ступню на левое колено, а свиток поднял к лицу Богородицы.