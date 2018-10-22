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Корсунская икона Божией Матери: о чем ей молятся верующие

День памяти Корсунской иконы Божией Матери — православный праздник 22 октября (9 октября по старому стилю). Эту икону еще называют Эфесской. Верующие молятся ей об исцелении душевных и телесных страданий. Altapress.ru рассказывает, как Корсунская икона Божией Матери попала в Россию.

Облака. Свет. Лучи
Облака. Свет. Лучи
СС0

История Корсунской иконы Богородицы

По преданию, святую икону Богоматери написал евангелист Лука. Она хранилась в городе Эфес.

В 988 году список с этой иконы князь Владимир привез в Киев из Корсуни. Он получил название Корсунской иконы Божией Матери. Впоследствии эту икону перенесли в Новгород, потом — в Москву, в Кремлевский Успенский собор. Там она находится и сейчас, сообщает «Православие и мир».

По другой версии, подобный образ Богородицы из Греции в Россию в 1162 году принесла преподобная Евфросинья Полоцкая. Икону везли из Ефеса через Корсунь: там она пробыла больше года по просьбе местных жителей. Более 60 лет икона находилась в Полоцке, затем ее перевезли в город Торопец.

В 1917 году большевики изъяли образ и вывезли его в Ленинград. Позднее его поместили в Русский музей Санкт-Петербурга.

Голубь. Благовещение.
Голубь. Благовещение.
СС0

О чем молятся Корсунской иконе Божией Матери?

Верующие просят у Корсунской иконы избавления от скорбей и печалей, исцеления от телесных немощей и помощи в житейских нуждах и семейных делах, сообщает mgarsky-monastery.org.

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